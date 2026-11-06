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După ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână

După ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână
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A fost ceață la primele ore ale dimineții de vineri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vizibilitatea a fost redusă în mai multe județe, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

ANM a emis și coduri galbene, din această cauză, iar județele vizate au fost Brăila, Alba, Dolj, Bihor, Sălaj, Maramureș. A fost ceață și în zona depresionară a județului Harghita. Totodată, a fost emis și un cod galben care vizează intensificări ale vântului. Este valabil, până la ora 18:00, pentru  județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău.

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Sursa – ANM

Vremea se încălzește ușor în București / Ce se întâmplă în țară

Astăzi, conform ANM, vremea se va încălzi ușor în București.

  • Valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei.
  • Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă –  mai scăzută față de norma perioadei – va fi de 0…2 grade.

Meteorologii anunță, însă, că vremea se răcește în restul țării.

Vremea va deveni rece în toată țara. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua în Moldova și Dobrogea, unde izolat vor fi condiții de burniță și pe alocuri în Muntenia, Oltenia și Banat.

  • Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei (viteze la rafală în general de 40…50 km/h).
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în Moldova și Transilvania și cele mai ridicate în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul extrem al Banatului.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 0 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 12 grade, unde va fi ger, dar și mai ridicate pe litoral și în dealurile vestice, unde vor fi până la 2 grade.

Va fi ceață, dimineața și noaptea, local în vest, în sud și în centru și izolat în rest.

ANM: Minus 4 grade la Bistrița

La ora 08:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Bistrița – minus 4 grade Celsius. Au fost minus 1 grad la Iezer și minus 3 grade la Miercurea Ciuc.

  • La aceeași oră, la București se înregistra 1 grad Celsius, iar aerul era cețos.

Temperaturi înregistrate la ora 08:00 / Sursa ANM

  • După mai multe zile în care ploile s-au abătut peste toare regiunile țării, în această dimineață nu a plouat, conform informațiilor transmise de ANM.
  • Și pe litoral a fost mai frig decât în ultimele zile, astfel că termometrele au arătat doar 4 grade la Sulina și Constanța.

A fost minus 1 grad la Ploiești și la Oradea, iar la Arad au fost minus 2 grade Celsius. La La Timișoara, tot la ora 08:00, s-au înregistrat 0 grade. Tot 0 grade au fost și la Focșani.

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