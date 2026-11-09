Deputata liberală Raluca Turcan afirmă că PNL și USR vor să construiască „Polul Modernizării” pentru a „sancționa greșelile guvernării” Niculescu

Deputata liberală Raluca Turcan a transmis, luni dimineață, într-o postare pe Facebook, că obiectivul fuziunii Partidului Național Liberal cu formațiunea Forța Dreptei a lui Ludovic Orban pentru formarea Polului Modernizării este sancționarea greșelilor actualei guvernări. Aceasta a mai precizat că Partidul Național Liberal va colabora cu USR pentru construirea Polului Modernizării, în scopul depunerii candidaturii la alegerile parlamentare din 2028.

„Timpul în opoziție trebuie folosit cu rost: să sancționăm greșelile guvernării, să venim cu proiecte și să pregătim oameni credibili pentru alegerile din 2028.”, a afirmat deputata.

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Totodată aceasta a precizat că Polul Modernizării reprezintă un front al opoziției față de o eventuală alianță între PSD și AUR.

„PNL și USR vor construi Polul Modernizării României pentru alegerile viitoare, iar românii vor putea alege între forța modernizării și alianța regresului PSD–AUR”, a precizat deputata. „PNL trebuie să adune oameni și competență în jurul unui obiectiv clar: modernizarea României.

Astăzi, în Biroul Politic Național, am votat pentru deschiderea negocierilor de fuziune cu Forța Dreptei. Este un prim pas în construirea Polului Modernizării și în consolidarea unei alternative de centru-dreapta, alături de Ilie Bolojan” a afirmat Raluca Turcan.

Anunțul prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, după ședința din Biroul Politic Național

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în unanimitate, duminică seara, demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării.

Primul pas este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei, a transmis, într-o postare pe Facebook, că în cadrul ședinței BPN, Partidul Naţional Liberal, membrii au votat pentru fuziunea cu partidul Forței Dreptei.