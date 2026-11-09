Povestea dramatică a lui Nea Popa din serialul „La Bloc”: A rămas fără casă și e grav bolnav. Ce pensie primește, după 51 de ani de filme și teatru

Povestea dramatică a lui Nea Popa din serialul „La Bloc”: A rămas fără casă și e grav bolnav. Iată și ce pensie primește, după 51 de ani de filme și teatru.

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Tudorel Filimon sau Nea Popa, din serialul „La Bloc”, așa cum este cunoscut publicului larg, are o poveste de viață dramatică. Acesta se confruntă cu probleme de sănătate, care l-au determinat să renunțe la jocul pe scenă. În plus, despre pensie, el spune că „nu e nici rea, nici bună”, având nu mai puțin de peste 40 de ani pe cartea de muncă.

Astfel că, invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, artistul în vârstă de 73 de ani a povestit că are afecțiuni respiratoria ce îi afectează capacitatea de a face efort și l-au determinat să renunțe la spectacole. Actorul a mai explicat că, în timpul mersului, ajunsese să fie nevoit să se oprească după numai câțiva pași pentru a-și recăpăta respirația.

„Am avut o problemă și încă o am cu respirația. De aceea nu mai joc spectacolele… Ca să susții, îți fixezi timpii în care respiri. La mine e mai greu, că nu am mai putut respira. Făceam doi pași, la al doilea trebuia să mă opresc și să mă odihnesc.

Am fost internat, acum mi-am revenit, dar dorm cu mască pe figură, care mă oxigenează. Am devenit dependent de ea”, a mărturisit Tudorel Filimon.

Dar pe lângă afecțiunile respiratorii, nea Popa are și probleme cu vederea.

Pe lângă afecțiunile respiratorii, actorul se confruntă și cu probleme oculare. El a povestit că a suferit o intervenție chirurgicală pentru cataractă, dar nu a avut rezultatul așteptat. Apoi, medicii i-au spus că are și o afecțiune la nivelul retinei, pentru care nu a fost identificată o soluție chirurgicală.

Tudorel Filimon face, în present, injecții la nivelul ochilor și merge periodic la controale medicale.

„Cu ochiul am făcut operație de cataractă, nu mi-a reușit și mi s-a spus că sufăr ceva cu retina, ochiul și nu s-a găsit o modalitate de a mă opera pe retină. Fac niște injecții în ochi periodic, chiar și săptămâna viitoare o să mă duc să fac un consult”, a povestit actorul, în vârstă de 73 de ani.

Problemele de vedere l-au determinat să renunțe și la condus. Deși spune că nu resimte dureri puternice în timpul procedurilor, vederea încețoșată îi afectează activitățile obișnuite. „Văd cu o mică ceață, de-aia m-am și oprit să mai conduc. Nu sunt dureroase, e ca o ciupitură. […] Astea sunt problemele, dar m-am obișnuit cu ele”, a mai spus acesta, potrivit Wowbiz.

Ce pensie are nea Popa după 51 de ani de filme și teatru

Tudorel Filimon a debutat în cariera sa, în anul 1975, în filmul Muntele Ascuns. În cei 51 de ani de carieră, s-u adunat zeci de filme și seriale, dar și premii de recunoaștere. Însă, după cum el însuși a mărturisit, veniturile sale nu îi permit să își acopere toate cheltuielile, în condițiile în care are nevoie și de îngrijire medicală și de controale periodice.

„E greu să mă descurc cu pensia. Nu e nici rea, nici bună. Nu am pensie așa mare încât să… Am o pensie normală, că am muncit 40 și de ani cu carte de muncă”, a declarat Tudorel Filimon, pentru sursa citată.

Cum a rămas fără casă și unde și-a întâlnit marea dragoste, după divorț

Nea Popa a trecut și printr-un alt moment dificil, și anume, pierderea locuinței. Tudorel Filimon a povestit că a trecut printr-o perioadă în care risca să rămână fără un acoperiș deasupra capului, dar a primit sprijin din partea unor colegi și a unor persoane care i-au cunoscut activitatea.

A fost ajutat în perioada în care repeta pentru un spectacol la Teatrul Dramaturgilor Români. La acea vreme, clădirea fusese renovată, iar Gabriela Firea, primarul Capitalei în perioada respectivă, venise în vizită la teatru și a trecut și pe la repetiții.

Actorul și-a amintit că l-a recunoscut și i-a mulțumit pentru rolul din serialul „La Bloc”.

„Și a trecut doamna primar de atunci, doamna Firea, și a intrat și la noi la repetiții, ne-a salutat pe toți și a venit la mine și m-a pupat pe obraz și mi-a zis: Vă mulțumesc pentru tinerețea noastră, pentru serial.

Și am făcut un memoriu la primărie, am fost ajutat de colega mea cu care repetam, Olga Delia Mateescu, și doamna Lucica Verona și am obținut un apartament pe Nicolae Bălcescu, cu speranța de a avea o bătrânețe liniștită. Și s-au împlinit niște ani și am o bătrânețe liniștită”, a povestit actorul, care și-a cunoscut și dragostea, după divorț. Cei doi s-au reîntâlnit după 20 de ani.

„Ne-am revăzut în Gara de Nord. Eu îmi duceam copiii la tren, că plecau la Cluj. Și am schimbat numere de telefon, și asta a fost. Este o mană cerească pentru mine. Ea e cu organizarea, cu mâncarea. M-am liniștit, m-am echilibrat”, a mai spus Nea Popa.