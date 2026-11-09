Atacatorul, care a ucis șase oameni la Cracovia și a rănit alți 16, a murit la spital. Înainte de a comite masacrul și-a executat mama, tatăl și sora în locuința familie. Poliția a găsit șapte arme în locuința sa

Bărbatul care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul orașului Cracovia, din Polonia, a murit la spital în urmă cu scurt timp. După masacrul comis în centrul Cracoviei, anchetatorii au mai făcut o descoperire macabră: cadavrele părinților și surorii sale, zăceau în locuința familiei.

Bărbatul suspectat de comiterea atacului armat de sâmbătă, 7 noiembrie, din centrul istoric al orașului Cracovia a murit la spital, au anunțat luni surse din poliția poloneză, citate de CNN. Acesta fusese grav rănit într-un schimb de focuri cu forțele de ordine, după ce șase persoane au fost ucise și alte 16 au fost rănite.

Sursa video – X/@Waldema51723109

Atacul a avut loc în Piața Centrală din Cracovia, una dintre cele mai frecventate zone turistice ale Poloniei. Printre victime se află și un cetățean britanic, iar mai mulți răniți au fost internați în stare gravă.

Anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului, după ce primele informații obținute de autorități au indicat o posibilă legătură cu ideologia de extremă dreapta. În paralel, poliția investighează moartea a trei membri ai familiei suspectului, descoperiți împușcați într-un apartament situat la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia.

Filmul atacul din Cracovia: oamenii au fugit disperați din calea gloanțelor

Potrivit presei poloneze, atacul a început sâmbătă, puțin după ora locală 15:00, când un autoturism Subaru de culoare neagră a pătruns în Piața Centrală. La volan se afla un tânăr polonez identificat drept Michał O., descris în relatările inițiale ca având 24 de ani. Ulterior, poliția a indicat vârsta de 25 de ani.

Suspectul purta haine de camuflaj și vestă antiglonț. Acesta a început să tragă asupra trecătorilor din interiorul mașinii, folosind o armă automată. Cinci persoane au murit la locul atacului, iar o a șasea victimă a decedat ulterior la spital.

Primele focuri au vizat un tramvai care circula prin apropiere. Geamurile vehiculului au fost sparte, însă niciunul dintre pasageri nu a fost rănit.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins oameni alergând pentru a se adăposti, în timp ce împușcăturile continuau pe străzile din centrul istoric. Suspectul a fost filmat în timp ce fugea de polițiști și trăgea spre ferestrele unor restaurante.

Sursa video – X/@Waldema51723109

Forțele de ordine au intervenit cu echipaje înarmate, iar în timpul confruntării atacatorul a fost împușcat de mai multe ori. Transportat la spital, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Duminică dimineață, autoritățile anunțaseră că starea sa era stabilă, dar critică. Decesul a fost raportat luni.

În urma intervenției, polițiștii au verificat autoturismul abandonat la intersecția străzilor Dietla și Stradomska, suspectând că în interior s-ar putea afla dispozitive explozive. Nu au fost descoperiți explozibili, însă locuitorii clădirilor din apropiere au fost evacuați preventiv.

Bilanțul victimelor include patru femei și doi bărbați. Printre persoanele decedate se numără trei femei poloneze, cu vârste de 47, 53 și 61 de ani, un cetățean britanic de 32 de ani, o femeie străină de 51 de ani și un bărbat polonez de aproximativ 50 de ani.

Printre persoanele transportate la spital s-au numărat cetățeni din Austria, Marea Britanie, Germania, Portugalia și Rusia, precum și doi polițiști răniți în intervenție.

Premierul polonez Donald Tusk i-a identificat pe cei doi agenți drept Jakub Kulik și Artur Morański. Unul dintre ei a fost împușcat de trei ori și se afla într-o stare descrisă de un membru al guvernului drept „foarte critică”.

Martorii au povestit momentele în care au încercat să se salveze.

Jonathan Balshaw, un turist britanic din Ipswich, se afla împreună cu iubita sa, Dominika, în apropierea Bazilicii Sfânta Maria când au început împușcăturile.

„Am fugit pe lângă biserică, am intrat pe ușa laterală și ne-am ascuns împreună cu alte câteva persoane până când focurile de armă s-au potolit. S-au tras multe focuri, peste 20, și părea că provin de la mai multe arme de foc diferite – se auzeau două sunete distincte”, a povestit Jonathan Balshaw, martor al atacului.

O altă turistă britanică, Caitlin Shasby, aflată la Cracovia împreună cu partenerul său, a relatat că a auzit împușcăturile din camera de hotel. Personalul unității de cazare i-a contactat și le-a cerut să rămână în camere până la noi instrucțiuni.

Părinții și sora atacatorului, descoperiți împușcați. Poliția a găsit șapte arme în locuință

Ancheta a luat o nouă direcție după ce polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului din Ostrowiec Świętokrzyski, oraș situat la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia.

În apartament au fost găsite cadavrele a trei persoane, identificate ulterior drept părinții atacatorului și sora acestuia, în vârstă de 21 de ani.

Pentru verificarea locuinței, echipele de intervenție au spart inițial geamul unui balcon și au introdus o dronă în interior, deoarece exista suspiciunea prezenței unor materiale explozive.

„Pot confirma că trupurile tuturor persoanelor din apartament prezintă semne de răni prin împușcare. Investigăm circumstanțele morții acestor trei persoane. Constatările preliminare ale autopsiei indică faptul că decesele lor ar fi putut avea loc ieri. Rămâne de stabilit dacă a fost dimineața sau cu o seară înainte”, a declarat Daniel Prokopowicz, purtătorul de cuvânt al Parchetului din Ostrowiec Świętokrzyski.

Potrivit acestuia, autoritățile nu primiseră anterior sesizări privind focuri de armă în zona respectivă.

Anchetatorii au descoperit în apartament șapte arme de foc și o cantitate importantă de muniție. Împreună cu armele identificate la Cracovia, numărul acestora a ajuns la 11.

„Trebuie să stabilim dacă toate sunt autorizate și dacă armele au fost achiziționate legal”, a precizat Daniel Prokopowicz.

Potrivit informațiilor preliminare, atât suspectul, cât și tatăl său dețineau permise pentru arme de foc. Toate armele descoperite în apartament au fost ridicate pentru expertizare.

Autoritățile au precizat că cercetările nu se limitează la locuința familiei și că sunt verificate și alte locații care ar putea avea legătură cu atacul.

Un reprezentant al guvernului polonez a afirmat că suspectul ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta, descriindu-l drept un ultranaționalist. Nu au fost prezentate însă detalii care să stabilească definitiv motivația atacului.

După tragedie, premierul Donald Tusk s-a deplasat la Cracovia și a calificat atacul drept un act de terorism.

„Până acum, în Polonia nu am avut cazuri atât de grave de terorism… așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieților oamenilor de aici, din Cracovia”, a declarat Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei.

Președintele Karol Nawrocki a instituit doliu național pentru zilele de 8 și 9 noiembrie, iar la nivelul orașului Cracovia a fost anunțată o perioadă de doliu până miercuri, 11 noiembrie.

Atacul a provocat reacții și în afara Poloniei. Ambasadorul Statelor Unite la Varșovia, Tom Rose, l-a descris drept un „atac sălbatic și criminal”, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a vorbit despre „o tragedie ale cărei consecințe se vor resimți mult dincolo de granițele Poloniei”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.