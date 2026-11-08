Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din județul Teleorman, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să fraudeze examenul de admitere la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Candidatul a fost prins în timpul probei scrise, când folosea mai multe dispozitive electronice pentru a transmite subiectele unei persoane aflate în afara sălii și pentru a primi răspunsurile.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 7 noiembrie. Comisia de supraveghere a descoperit asupra bărbatului trei echipamente cu conectare wireless, printre care un dispozitiv Wi-Fi, o cameră video de mici dimensiuni, un emițător și o microcască.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, candidatul ar fi filmat subiectele examenului cu ajutorul camerei ascunse și le-ar fi transmis unei persoane din exterior. Aceasta ar fi rezolvat cerințele și i-ar fi comunicat răspunsurile prin intermediul microcăștii.

Tentativa de fraudare a fost descoperită de comisia de examinare, care l-a eliminat pe candidat din concurs. Ulterior, în urma cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul este cercetat pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Ancheta continuă pentru identificarea persoanei care îl ajuta

Polițiștii încearcă acum să stabilească identitatea persoanei care îi transmitea răspunsurile candidatului și să clarifice toate împrejurările în care a fost pus la punct sistemul de fraudare. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă persoana aflată în exterior ar fi fost plătită pentru ajutorul oferit sau dacă există și alți candidați implicați în astfel de tentative.

IPJ Prahova a comentat ironic incidentul într-un mesaj transmis după reținerea bărbatului: „A vrut să intre în Poliție. A și intrat, dar în arest, nu în școală”.

Reprezentanții instituției au transmis că admiterea în Poliția Română trebuie să se bazeze pe pregătire și corectitudine, iar folosirea unor dispozitive ascunse pentru obținerea răspunsurilor nu va fi tolerată.