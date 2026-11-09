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Ion Cristoiu: PNL își vâră mortul în casă – Ludovic Orban

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„Biroul Național al PNL a aprobat în unanimitate demararea procedurilor pentru constituirea „polului modernizării”, adică o unire a forțelor de dreapta, într-un pol care să se opună, nu îmi dau seama dacă lui AUR sau PSD-ului”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„Deci, că va intra Forța Dreptei, va fuziona cu PNL, nu-mi spune nimic, pentru că, în 2014, cu PNL-ul ăla mic a fuzionat PDL și a ieșit un PNL mai mic. Acum, prin fuziunea cu Forța Dreptei, PNL-ul de acum, care era PNL-PDL, va deveni și el un partid tot mai mic. Problema este că în momentul în care se va fuziona cu forța Dreptei, se va întoarce în PNL Ludovic Orban. Având în vedere că el este șef de partid, nu va veni ca simplu membru, ci ca prim vice-președinte. Acum, cum spune poporul: a aduce pe Ludovic Orban în PNL este a vârî mortul în casă. Din mai multe motive: el este o personalitate foarte puternică, gură mare, agitație mare, și această gură cât o șură adusă în conducerea PNL s-ar putea să facă un asememenea zgomot încât să nu se mai audă bălmăjelile lui Bolojan, și dacă va fi și alianță cu USR, nici măcar ale lui Dominic Fritz. 2 – Ludovic Orban a plecat din PNL după ce a fost scos de fostul lui prieten, Klaus Iohanis, din funcția de președinte. Așadar, el revine în PNL, dar nu revine ca simplu membru al partidului, ci cu amri ambiții.

Deci, și aici, probleme: PNL e prea mic pentru cât de mare este Ludovic Orban. Nu în ultimul rând, el s-a anunțat ca și un dușman de moarte al SRI, a fost și o polemică, este și un dușman de moarte al lui Nicușor Dan. A aduce în funcția de prim vice-președinte al PNL o asemenea personalitate marcantă, agitată, într-o veșnică nevoie de expunere publică, înseamnă să transformi PNL-ul într-un anti-Nicușor Dan. Ludovic Orban nu este omul care să se supună disciplinei de partid. Să-l cheme Ilie Bolojan întruna. Din acest punct de vedere, un beneficiu ar fi că partidul devine și mai anti-PSD, pentru că Ludovic Orban este anti, mai puțin pro. Un al doilea avantaj ar fi că lasă impresia unui pol. Am văzut din 1990 până acun, fuziuni, alianțe între partide, partidulețe, ori cu Forța Dreptei, ori fără ea, PNL tot același este. Într-un cuvânt, PNL își vâră mortul în casă”, mai spune scriitorul.

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