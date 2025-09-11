Prima pagină » Știri » Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei

Programul Rabla pentru persoane fizice a fost aprobat de Guvern în ședința de Guvern de joi, cu alocare bugetară de 200 milioane lei. Vestea proastă este că cei care intenționau să-și cumpere o mașină electrică vor primi un voucher în valoare de doar 18.500, în loc de 37.000 cât era anterior.

Ministrul Mediului anunță că imediat ce va fi publicat ordinul pentru ghidul de finanțare în Monitorul Oficial, putem lansa Programul Rabla, la începutul săptămânii  viitoare.

„Pentru persoanele fizice este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci acelaşi proces de înscriere pentru care erau, deja, pregătiţi, rămâne la fel. De asemenea, valoarea voucherelor rămâne aceeași pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru maşinile electrice, însă,  se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei. Fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei”, a subliniat  Diana Buzoianu.

O altă veste proastă este că o suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an.

