Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că vor fi alocate suplimentar 20 de milioane de lei pentru programul de tratamente în străinătate ce are pe lista de așteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei.

Alexandru Rogobete anunță pe Facebook că din cei 43 de pacienți, aflați pe lista de așteptare pentru tratament în afara țării, 30 de adulți și 13 copii – de la cel mai mic pacient de 1 an și 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani.

„Cele mai multe solicitări sunt pentru afecțiuni oncologice, dar și pentru boli rare, afecțiuni genetice sau transplanturi”, mai punctează Rogobete.

Ministrul Sănătății spune că ministrul Finanțelor i-a acordat suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri. „Asta înseamnă șansa la viață, continuitate în tratamente și speranță pentru fiecare pacient și familie aflată în dificultate”, mai spune Rogobete.