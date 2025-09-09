Prima pagină » Știri » România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8

România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8

Cristina Corpaci
09 sept. 2025, 18:56, Știri
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate astăzi de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită astăzi de Comisie, după Polonia, se arată într-un comunicat al Executivului.

Participarea la programul SAFE are trei implicații majore, respectiv apărare, bugetară și de infrastructură.

Astfel, componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare. Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene.

Componenta bugetară

Achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât am fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.

Componenta de infrastructură

Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni.

SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi. 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul pentru acest instrument. Fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

Mediafax
