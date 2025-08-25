Salariile dascălilor plătiți cu ora vor scădea. Ministrul Educației anunță noi măsuri pentru profesori

Ministrul Educației recunoaște că veniturile profesorilor se vor reduce prin noile măsuri, însă spune că cei mai afectați vor fi dascălii plătiți cu ora.

Într-o intervenție la Antena3CNN, Daniel David recunoaște că profesorii care nu sunt titulari vor încasa sume mai mici.

”Dintre titulari, cred că în jur de 40 şi ceva la sută mai luau şi plata cu ora. Nu aveau toţi plata cu ora. Deci salariile nu se modifică şi, aşa cum am spus şi când am discutat în zona asta de măsuri de criză, condiţia mea a fost că nu dăm oameni afară, nu reducem salariile şi că orice măsură trebuie să fie ghidată de principiul raţionalităţii, adică să găsesc practica respectivă în Uniunea Europeană, chiar dacă nu corespunde celor mai bune practici europene, să pot spune: aşa găsim şi în Finlanda sau în Franţa sau în Germania sau în Irlanda, dar să nu fie ceva în care noi luăm nişte măsuri şi sunt complet rupte de orice se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci altfel spus, salariile pentru titulari n-au de ce să se modifice, rămân aceleaşi. Este drept, plata cu ora în acest moment scade, dar repet, nu toţi titularii aveau plata cu ora”, a afirmat Daniel David.

Ministrul mai spune că din anul şcolar 2026-2027, modalitatea de plată cu ora să se schimbe, în funcţie de anumite criterii.