Șefa Comisiei Europene și-a lăsat pe covorul din Biroul Oval POȘETA de mii de euro. Sorina Matei: Pe austeritate. Cum îi place lui Bolojan

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost fotografiată la discuțiile cu Donald Trump din Biroul Oval, de la Casa Albă, având geanta de câteva mii de euro, lăsată pe covor.

Jurnalista Sorina Matei a făcut publice brandul și prețul poșetei șefei Comisiei Europene. Este vorba despre o geantă creată de un designer italian cu produse de lux, care valorează 3.250 de euro.

„Mulțumesc cititorilor noștri care sunt mult mai deștepți decât noi. Au găsit geanta doamnei Ursula. Pe austeritate. Cum îi place lui Bolojan”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Rucsacul lui Ilie Bolojan, în atenția publicului

Și premierul Ilie Bolojan a fost fotografiat cu un rucsac estimat la un preț ce depășește valoarea salariului multora dintre români. Vorbim despre o sumă de 1.300 de euro în contextul în care aproximativ 1 milion de români trăiesc cu salariu minim pe economie, mai puțin de 500 de euro pe lună.