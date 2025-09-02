Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reducere personalului din administrație

Sorin Grindeanu a declarat marţi seară, la România TV, că întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei nu a fost foarte lungă. „Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”, a spus liderul interimar al PSD.

Cu privire la reforma din administrație, Sorin Grindeanu a declarat că: „Există două viziuni diferite. Eu cred şi noi credem, nu doar Partidul Social Democrat, că reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul. PSD susţine pe deplin angajamentul de a face o reformă reală, dar reformă şi nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite”, a afirmat Grindeanu.

Planul PSD prevede reducere de 25% a posturilor ocupate, dar etapizat, cu evaluări din 6 în 6 luni.