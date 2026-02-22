Prima pagină » Știri » Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Cristian Lisandru
22 feb. 2026, 10:28, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis, deocamdată, coduri de vreme severă în România, iar informarea meteorologică anterioară s-a încheiat astăzi, la ora 10:00.

Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, și ce ne așteaptă în orele următoare, dar și la începutul săptămânii care urmează.

Avem într-adevăr o ameliorare sub aspectul precipitațiilor, o încălzire față de ziua de sâmbătă. Precipitațiile au încetat și nu sunt așteptate alte precipitații pe parcursul zilei de de duminică.

  • Precipitații, însă, așteptăm la noapte – pe partea de nord-vest și centru, mai ales ploi, ceva ninsori prin Munții Apuseni și în Carpații Orientali, în masivele din nordul țării.
  • Așadar, temperaturi pozitive astăzi, cam peste tot, între 1 și 9 grade, în general, temperaturi maxime.
  • Noaptea care vine va fi rece, cu temperaturi între minus 9 și plus 5°, cele mici valori vor fi aici, în partea de de sud-est, în Muntenia.

La început de săptămână așteptăm un nou episod cu precipitații, de această dată pe jumătatea de nord a țării. Precipitații mai ales sub formă de ploaie, dar la munte și prin nord și centru ceva ninsoare, ninsoare care ar putea să depună un strat de zăpadă de peste 10 cm prin zonele montane.

Deci iarnă și la începutul săptămânii viitoare, dar nu așa cum s-a întâmplat până acum, ci mai ales la munte”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din țară la ora 10:00

În această dimineață, la ora 10:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Iezer – minus 5 grade Celsius.

  • La aceeași oră ningea doar la Bacău, acolo unde termometrele arătau minus 1 grad Celsius.
  • La București se înregistrau 0 grade, iar cerul era parțial noros.
  • Au fost 0 grade la Suceava, Botoșani și Iași.
  • În vestul României au fost între 1 și 3 grade Celsius la ora 10:00, conform informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Sursa – ANM

Potrivit ANM, a fost ceață în partea de vest a României, dar precipitațiile din zilele anterioare au lipsit, iar ninsorile nu și-au mai făcut apariția.

