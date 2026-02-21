Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate, iar iarna a revenit în forță, în luna februarie. Totuși, meteorologii au transmis pentru Gândul că acest episod sever de ninsori se va încheia și vom reveni la temperaturi normale pentru această perioadă a anului.
În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.
„În București, în seara aceasta ar trebui ca ninsoarea să se restrângă treptat, n-ar mai trebui să fie însemnată cantitativ. Eventual o să mai avem ceva probleme, dificultăți cu vântul care o să mai viscolescă zăpadă deja depusă.
Se încălzește, dar nu ne așteptăm la o încălzire semnificativă, nu se va întâmpla asta. O să fie o încălzire normală pentru perioada în care ne aflăm”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
