Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate, iar iarna a revenit în forță, în luna februarie. Totuși, meteorologii au transmis pentru Gândul că acest episod sever de ninsori se va încheia și vom reveni la temperaturi normale pentru această perioadă a anului.

În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge.

În restul teritoriului, până duminică dimineața vor predomina ninsorile, anunță meteorologii

Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

În intervalul 20 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece.

ANM: „N-o să mai fie acest episod sever de ninsori”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

„În București, în seara aceasta ar trebui ca ninsoarea să se restrângă treptat, n-ar mai trebui să fie însemnată cantitativ. Eventual o să mai avem ceva probleme, dificultăți cu vântul care o să mai viscolescă zăpadă deja depusă.

Pentru restul teritoriului țării spre finalul și spre începutul acestei săptămâni n-o să mai fie acest episod sever de ninsori , cum a fost până acum.

, cum a fost până acum. O să revenim la un aspect termic normal pentru această perioadă din an, ținând cont că este final de februarie.

Se încălzește, dar nu ne așteptăm la o încălzire semnificativă, nu se va întâmpla asta. O să fie o încălzire normală pentru perioada în care ne aflăm”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI: