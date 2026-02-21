Prima pagină » Știri » Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
21 feb. 2026, 10:27, Știri
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate, iar iarna a revenit în forță, în luna februarie. Totuși, meteorologii au transmis pentru Gândul că acest episod sever de ninsori se va încheia și vom reveni la temperaturi normale pentru această perioadă a anului.

În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge.

  • În restul teritoriului, până duminică dimineața vor predomina ninsorile, anunță meteorologii.
  • Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.
  • În intervalul 20 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece.

Sursa – ANM

ANM: „N-o să mai fie acest episod sever de ninsori”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

În București, în seara aceasta ar trebui ca ninsoarea să se restrângă treptat, n-ar mai trebui să fie însemnată cantitativ. Eventual o să mai avem ceva probleme, dificultăți cu vântul care o să mai viscolescă zăpadă deja depusă.

  • Pentru restul teritoriului țării spre finalul și spre începutul acestei săptămâni n-o să mai fie acest episod sever de ninsori, cum a fost până acum.
  • O să revenim la un aspect termic normal pentru această perioadă din an, ținând cont că este final de februarie.

Se încălzește, dar nu ne așteptăm la o încălzire semnificativă, nu se va întâmpla asta. O să fie o încălzire normală pentru perioada în care ne aflăm”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

