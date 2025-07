Sorin Grindeanu: Este o anumită nemulțumire legată de un mod de a comunica într-o coaliție

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni că: “Este o anumită nemulțumire legată de un mod de a comunica într-o coaliție. Dacă ești singur într-o coaliție, sigur că poți să comunici și formezi guvernul de unul singur, sigur că poți să comunici anumite decizii care privesc, îi privesc pe români singur, fără să te consulți cu ceilalți parteneri de guvernare”.

Sorin Grindeanu reamintește că PSD se află într-o coaliție din care fac parte patru partide.

„Suntem într-o coaliție care are patru partide politice plus un grup al minorităților. E de dorit ca această consultare în interiorul coaliției să fie făcută înainte de comunicarea publică a unor decizii. Așa cum au fost unele, să spunem, în ultimele săptămâni, dar care, și am explicat colegilor mei, care sunt date și de un anumit context. Fiindcă suntem într-o perioadă în care Parlamentul e în vacanță, nu se lucrează, să spun așa, la toată puterea”.