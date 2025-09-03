Tánczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliție de 4 ani

Tánczos Barna spune că își dorește ca actuala coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să reziste măcar 1 an și jumătate pentru a se stabiliza economia.

Întrebat la Antena 3CNN, despre șansele actualei coaliții, Tánczos Barna spune că: „Îmi doresc să reziste cel puțin un an și jumătate, deci îmi doresc această coaliție”.

„Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliție de 4 ani. … Nu mai visez la asemenea perioade de 4 ani de stabilitate politică, dar îmi doresc sincer să reziste cel puțin un an și jumătate de acum încolo, ca să se stabileze economia, să avem primii primele semnale pozitive din economie și după aceea poate să înceapă nebunia politică”, mai spune fostul vicepremierul.