Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară

Cristina Corpaci
15 sept. 2025, 19:48, Știri
Preşedintele Nicuşor Dan, a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize, cu reşedinţa la Ciudad de Mexico, anunţă Administraţia Prezidenţială.

GÂNDUL a scris în exclusivitate despre varianta Marius Lazurcă, unul dintre numele aflate pe lista scurtă pentru șefia SIE. 

Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. Numele lui Lazurcă a fost vehiculat, ca propunere din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru şefia SIE.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele.

”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, spunea Nicuşor Dan.

Cine este Marius Lazurcă

Marius Gabriel Lazurcă a absolvit Facultatea de Litere din Timișoara, un master și un doctorat obținute la Sorbona, în Paris. Această pregătire academică a fost completată de experiența sa ca profesor de literatură franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara, înainte de a intra în diplomație.

Experiența diplomatică a lui Marius Lazurcă include funcția de ambasador în țări de importanță strategică pentru România. Între 2006 și 2010, a fost ambasador la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta, urmată de o perioadă ca ambasador în Republica Moldova (2010-2016), unde a gestionat complexitățile geopolitice ale regiunii.

În timpul mandatului său în Ungaria (2016-2020), s-a remarcat prin pozițiile sale ferme față de politicile guvernului Viktor Orbán, demonstrând capacitatea de a apăra interesele naționale românești chiar și în situații diplomatice dificile.

Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume

