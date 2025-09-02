Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume

Numirea șefilor serviciilor secrete mai așteaptă până în luna octombrie, au precizat surse politice. În septembrie, coaliția se va concentra pe pachetul privind administrația publică locală și pe cel de relansare economică anunțat de PSD, au mai spus aceleași surse.

De asemenea, conducerea SRI ar urma să revină PNL, în timp ce șefia SIE va ajunge la PSD.

Surse politice spun că cele două partide ar urma să îi facă președintelui Nicușor Dan câte trei sau patru propuneri din care șeful statului să aleagă.

În ultime zile au fost lansate deja mai multe nume pentru conducerea celor două servicii: Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean.

„Pentru toată discuția privind șefii serviciilor, în moomentul în care va exista un o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament, o să aveți vești. Până atunci suntem la nivel de speculații”, a spus duminică președintele Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

