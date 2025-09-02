Prima pagină » Știri politice » Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume

Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume

Alexandru Tudor
02 sept. 2025, 14:31, Știri politice
Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume

Numirea șefilor serviciilor secrete mai așteaptă până în luna octombrie, au precizat surse politice. În septembrie, coaliția se va concentra pe pachetul privind administrația publică locală și pe cel de relansare economică anunțat de PSD, au mai spus aceleași surse.

De asemenea, conducerea SRI ar urma să revină PNL, în timp ce șefia SIE va ajunge la PSD.

Surse politice spun că cele două partide ar urma să îi facă președintelui Nicușor Dan câte trei sau patru propuneri din care șeful statului să aleagă.

În ultime zile au fost lansate deja mai multe nume pentru conducerea celor două servicii: Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean.

Pentru toată discuția privind șefii serviciilor, în moomentul în care va exista un o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament, o să aveți vești. Până atunci suntem la nivel de speculații”, a spus duminică președintele Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune

Sorin Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politici

Proiectul pe Administrație, ABANDONAT, după ce Bolojan nu a ajuns la un acord cu coaliția: „Nu a mai fost depus”

Citește și

POLITICĂ Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
16:18
Ministrul Transporturilor anunță EXTINDEREA M2 pe tronsonul Pipera – Petricani: „Un pas concret spre un transport public modern”
VIDEO România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!
16:08
România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!
EXCLUSIV De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
15:56
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții
POLITICĂ Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“
14:59
Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“
POLITICĂ Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
13:39
Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
POLITICĂ Lista neagră a lui BOLOJAN. Datele OFICIALE cu județele unde se vor face cele mai multe concedieri
13:31
Lista neagră a lui BOLOJAN. Datele OFICIALE cu județele unde se vor face cele mai multe concedieri
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Se întoarce COVID-19? Numărul de cazuri, în creștere la început de an școlar. Cum poate fi redus riscul de infectare în școli. Sfatul medicului
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului