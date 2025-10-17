Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din Sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online

Vlad Piedone, primarul Sectorului 5, anunță că la Liceul Bolintineanu s-a constituit încă din această dimineață un centru de comandă pentru se asigura cazarea pentru aproximativ 500 de persoane afectate de explozii.

Primarul Sectorului 5 a declarat că aproximativ 500 persoane sunt deja direcționate în hoteluri, unde vor sta până luni, ca ulterior să fie transferați în locuințe temporare.

La ora 16, am instituit comitetul pentru situații de urgență al Sectorului 5 cu propunerea de a aloca fonduri din rezerva primăriei pentru a ajuta locuitorii din zonă, a spus Piedone la Antena3CNN.

Elevii din Sectorul 5 vor învăța online o perioadă.