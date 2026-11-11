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Alin Tișe îl critică dur pe Bolojan și îl acuză că încalcă statutul PNL. „E un comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, l-a acuzat pe Ilie Bolojan de comportament dictatorial. În urmă cu câteva luni, Ilie Bolojan a făcut o declarație la Timișoara, în care a anunțat că PNL nu va mai colabora cu PSD și că va rămâne în continuare liderul partidului. Fostul premier a spus că membrii partidului care „doresc ca PNL să fie o clonă sau un breloc al PSD, nu au decât să plece pe drumul pe care şi-l doresc”. Din punctul de vedere al lui Alin Tișe, Bolojan nu a făcut decât să se îndepărteze de identitatea partidului prin această declarație. Urmărește emisiunea integrală aici.

Alin Tișe: „Ceea ce face dânsul este comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”

Alin Tișe a criticat declarația potrivit căreia membrii PNL care nu sunt de acord cu actuala conducere ar trebui să plece din partid. Acesta a susținut că o asemenea poziție contravine principiilor fundamentale ale liberalismului, care presupun dezbatere, libertatea de exprimare și acceptarea diferențelor de opinie, atât timp cât este respectat pilonul liberalismului conservator prevăzut în statutul formațiunii.

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Liberalul a calificat atitudinea lui Ilie Bolojan drept un comportament dictatorial și a avertizat că disputa ar putea ajunge din nou în instanță, ceea ce ar afecta imaginea partidului în fața publicului.

„Într-adevăr, afirmația publică spusă e următoarea: „nu sunteți de acord cu mine și cu noi, plecați din partid”, ceea este foarte grav. De ce? Pentru că asta este împotriva principiilor fundamentale ale liberalismului, în care oamenii trebuie să dezbată, oamenii trebuie să vină cu idei, oamenii trebuie să fie acceptați, indiferent de ce orientare au, atâta timp cât pilonul fundamental este liberalismul conservator, așa cum prevede statutul partidului.

Deci ceea ce face dânsul este comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul. Și știți ce se va întâmpla? Asta va duce din nou, se va duce din nou tot toată povestea asta în tribunal, partidul își va ridica din nou poalele în cap, mă scuzați”, a susținut Alin Tișe la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Alin Tișe susține că disputele din interiorul partidului riscă să le afecteze imaginea în fața susținătorilor

Alin Tișe a avertizat că disputele interne din PNL riscă să afecteze imaginea partidului în fața publicului, în lipsa unei soluții pentru rezolvarea neînțelegerilor. Acesta a susținut că un membru nu poate fi exclus din partid pentru diferențe de opinie, pentru că refuză să retragă o acțiune în instanță sau pentru modul în care votează o lege în Parlament.

Liberalul a afirmat că PNL are nevoie de o conducere care să unească taberele din partid, nu să le dezbine, și care să accepte opiniile diferite. Totodată, acesta a susținut că formațiunea și-a pierdut identitatea politică.

„Și ne vom face de râs în fața oamenilor, pentru că nu găsim formula optimă prin care noi să lămurim problemele interne. Pentru că nu poți să dai afară o persoană pentru diferențe de opinii, nu poți să dai afară o persoană pentru că nu își retrage o acțiune în instanță, nu poți să dai afară o persoană care votează în Parlament la o lege, așa cum crede ea, pentru care mandatul respectiv este de această natură.

Și atunci ce se va întâmpla cu oamenii? Aceștia se vor lupta permanent. Ori eu asta spun: e nevoie de o conducere a partidului care să unească aceste tabere, nu să le dezbine, de un om care să accepte diferențele de opinie și care să discute pentru români, în aceste principii fundamentale ale liberalismului, a clasei de mijloc, oamenii să se regăsească în politica pe care noi o facem astăzi. PNL-ul și-a pierdut identitatea”, a mai adăugat Alin Tișe.

Alin Tișe a acuzat în trecut că unii membri PNL își vor păstra funcțiile, în timp ce alții, inclusiv secretari de stat numiți de Guvern, ar putea fi nevoiți să plece

Într-o ediție anterioară, invitat tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe a susținut că membrii PNL sunt tratați diferit în funcție de modul în care au ajuns să ocupe anumite funcții. Cei care au obținut posturile prin concurs sau ocupă poziții în companii și consilii de administrație ar putea rămâne în funcții liniștiți. În schimb, unii dintre cei numiți direct de Guvern, precum secretarii de stat, ar putea fi nevoiți să plece. Astfel, Alin Tișe a criticat faptul că măsurile nu se aplică în mod egal tuturor membrilor partidului.

„Cei cu noroc, care nu vor pleca din funcții, pentru că Bolojan ne-a spus că cei care au concursuri, care sunt în societățile comerciale bănoase, cei care sunt în consiliile de administrație. Implicit, cei care vor rămâne pe post pentru că nu demisionează, iar ceilalți, care sunt numiți prin ordin de guvern sau alte mijloace, la nivel de secretari de stat și așa mai departe, unii dintre ei vor pleca, acestora aplicându-li-se un alt regim”, a spus Alin Tișe.

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