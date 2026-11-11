Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Principalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”

Principalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a susținut că mai multe conturi false au început să îl atace în mediul online după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL. Liberalul a acuzat că aceste atacuri ar putea fi finanțate din subvenția pe care partidul o primește de la bugetul de stat și a cerut explicații despre modul în care sunt cheltuiți banii publici. Urmărește emisiunea live aici.

Alin Tișe susține că membrii PNL care nu sunt de acord cu Bolojan sunt atacați de conturi false în online

Alin Tișe e de părere că mai multe site-uri și conturi fictive sunt activate pentru a-i ataca pe membrii PNL care au opinii diferite de actuala conducere. Liberalul a afirmat că atacurile online s-ar intensifica atunci când cineva își exprimă dezacordul față de Ilie Bolojan și ar fi însoțite de numeroase comentarii jignitoare.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Liberalul a ridicat semne de întrebare cu privire la finanțarea acestor acțiuni și a susținut că banii ar proveni din subvenția pe care PNL o primește de la bugetul de stat. Alin Tișe a mai adăugat că Bolojan decide pe cine angajează și cum sunt cheltuite fondurile partidului, deși subvenția ar trebui folosită pentru promovarea activității și a principiilor liberale.

„Că tot vorbim de liberalism, oamenii aceștia sunt plătiți din subvenția pe care partidul o primește de la Parlament, adică din banii românilor. În funcție de numărul de parlamentari, Bolojan decide pe cine angajează. Subvenția este a tuturor membrilor de partid, iar el cheltuie banii cum dorește.

În această campanie electorală, noi, ceilalți, care avem păreri diferite, suntem atacați prin intermediul unor site-uri și al unei campanii incredibile. Faceți o încercare și scrieți undeva o părere împotriva domnului Bolojan, ca să vedeți câte site-uri fictive se activează și câte înjurături primiți. Sute, mii, în cinci minute. Vă întreb: cine plătește acești oameni?”, a susținut Alin Tișe în platoul Gândul.

Alin Tișe spune că a început să fie atacat de conturi false în online după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Alin Tișe a afirmat că, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, a devenit ținta unor atacuri și a unei campanii de denigrare. Liberalul a susținut că mai multe persoane și conturi fictive s-au activat pentru a-l ataca și a spus că valul de ostilitate nu îl va determina să renunțe la candidatură.

„De când am anunțat că voi candida, am făcut, știți, un lucru incredibil de complicat pentru ei: am anunțat că voi candida, într-o chestiune democratică. Am primit atât de multă ură din partea lor, încât m-am gândit că poate ar trebui să mă duc acasă și să îi las să candideze singuri 100 de ani. Dar nu le vom oferi această satisfacție. Mă uit la câte atacuri primesc, la câtă ură este în jur, la câtă lume s-a activat, câți oameni și câte conturi fictive. Mă întreb: cine îi plătește? De unde sunt toți acești bani?””, a mai adăugat Alin Tișe la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Armata digitală a lui Bolojan a fost activată și în cazul sondajelor Gândul

Ceea ce se voia a fi un sondaj adresat cititorilor ziarului, s-a transformat într-o adevărată miză politică pentru Ilie Bolojan și aparatul de propagandă digitală despre care Gândul a scris în mai multe rânduri și pe care acum l-am văzut la lucru. Sondajele ziarului au fost distribuite de peste 25 de ori în grupuri de susținere cu sute de mii de membri, persoane reale și boți, unde utilizatorii au fost îndemnați să voteze.

Gândul a documentat în profunzime fenomenul „Operațiunea Digitală Susțin Ilie Bolojan” și a descoperit grupurile de susținere care brusc și-au schimbat numele, de la susținătorii lui Nicușor Dan, Ludovic Orban sau ai USR-ului și au virat către fostul premier, grupuri în care se fabrică zecile de mii de like-uri ale premierului demis.  Așa s-a ajuns la situația în care, în stradă, pentru Ilie Bolojan ies câteva sute de oameni, dar pe internet susținerea pare de câteva zeci de mii.

Chiar și liderii liberali, disidenții PNL, au denunțat operațiunea digitală de susținere a premierului demis. 

Împins pe grupuri ca „Ilie Bolojan – Premierul Romaniei” cu aproape 182.000 de membri, „Susținem Ilie Bolojan” cu 85.000 de membri,  sau „Alături de Ilie Bolojan!” cu 82.000 de membri, sondajul Gândul a ajuns la 60.000 de voturi doar pe Facebook. Asta în timp ce Bolojan e în creștere continuă, iar membrii grupurilor încă votează. Vezi toată analiza aici.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSAlin Tișe îl critică dur pe Bolojan și îl acuză că încalcă statutul PNL. „E un comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”
21:47
Alin Tișe îl critică dur pe Bolojan și îl acuză că încalcă statutul PNL. „E un comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”
EXCLUSIVAlin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
21:09
Alin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
15:19
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
EXCLUSIVViorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
22:05, 10 Nov 2026
Viorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
EXCLUSIVViorica Dăncilă avertizează că legătura României cu SUA e sabotată din interior: „Nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerilor strategici”
21:30, 10 Nov 2026
Viorica Dăncilă avertizează că legătura României cu SUA e sabotată din interior: „Nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerilor strategici”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, analiza jocurilor politice. Guvernul Niculescu, sub presiune!
15:07, 10 Nov 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, analiza jocurilor politice. Guvernul Niculescu, sub presiune!
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
LIVE VIDEO | Câștigător Asia Express 2026: Surpriză în marea finală de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
REACȚIECTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
23:55
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
DIPLOMAȚIEAxios: Emisarii lui Donald Trump cer Rusiei un nou proiect de securitate cu Europa, care să ofere garanții că nu va porni un nou război în viitor
23:54
Axios: Emisarii lui Donald Trump cer Rusiei un nou proiect de securitate cu Europa, care să ofere garanții că nu va porni un nou război în viitor
FINANCIARAcțiunile Rheinmetall, compania căreia fostul premier Bolojan i-a acordat contracte de 6 miliarde de euro, au înregistrat o scădere de 16% într-o singură zi
23:52
Acțiunile Rheinmetall, compania căreia fostul premier Bolojan i-a acordat contracte de 6 miliarde de euro, au înregistrat o scădere de 16% într-o singură zi
ULTIMA ORĂSute de credincioși au stat la coadă în centrul Capitalei, până târziu în noapte, pentru a se închina la moaștele Sfântului Mina
23:33
Sute de credincioși au stat la coadă în centrul Capitalei, până târziu în noapte, pentru a se închina la moaștele Sfântului Mina
NEGOCIERIJD Vance ia în considerare discuții directe cu Iranul în încercarea de a pune capăt războiului
23:31
JD Vance ia în considerare discuții directe cu Iranul în încercarea de a pune capăt războiului
ULTIMA ORĂSorin Grindeanu anunță cele trei direcții prin care PSD vrea să relanseze economia: „Nu vor crește taxe anul viitor” / „Indexarea pensiilor. Nu avem ce să negociem”
23:08
Sorin Grindeanu anunță cele trei direcții prin care PSD vrea să relanseze economia: „Nu vor crește taxe anul viitor” / „Indexarea pensiilor. Nu avem ce să negociem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe