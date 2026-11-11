Principalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a susținut că mai multe conturi false au început să îl atace în mediul online după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL. Liberalul a acuzat că aceste atacuri ar putea fi finanțate din subvenția pe care partidul o primește de la bugetul de stat și a cerut explicații despre modul în care sunt cheltuiți banii publici. Urmărește emisiunea live aici.

Alin Tișe susține că membrii PNL care nu sunt de acord cu Bolojan sunt atacați de conturi false în online

Alin Tișe e de părere că mai multe site-uri și conturi fictive sunt activate pentru a-i ataca pe membrii PNL care au opinii diferite de actuala conducere. Liberalul a afirmat că atacurile online s-ar intensifica atunci când cineva își exprimă dezacordul față de Ilie Bolojan și ar fi însoțite de numeroase comentarii jignitoare.

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Liberalul a ridicat semne de întrebare cu privire la finanțarea acestor acțiuni și a susținut că banii ar proveni din subvenția pe care PNL o primește de la bugetul de stat. Alin Tișe a mai adăugat că Bolojan decide pe cine angajează și cum sunt cheltuite fondurile partidului, deși subvenția ar trebui folosită pentru promovarea activității și a principiilor liberale.

„Că tot vorbim de liberalism, oamenii aceștia sunt plătiți din subvenția pe care partidul o primește de la Parlament, adică din banii românilor. În funcție de numărul de parlamentari, Bolojan decide pe cine angajează. Subvenția este a tuturor membrilor de partid, iar el cheltuie banii cum dorește.

În această campanie electorală, noi, ceilalți, care avem păreri diferite, suntem atacați prin intermediul unor site-uri și al unei campanii incredibile. Faceți o încercare și scrieți undeva o părere împotriva domnului Bolojan, ca să vedeți câte site-uri fictive se activează și câte înjurături primiți. Sute, mii, în cinci minute. Vă întreb: cine plătește acești oameni?”, a susținut Alin Tișe în platoul Gândul.

Alin Tișe spune că a început să fie atacat de conturi false în online după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Alin Tișe a afirmat că, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, a devenit ținta unor atacuri și a unei campanii de denigrare. Liberalul a susținut că mai multe persoane și conturi fictive s-au activat pentru a-l ataca și a spus că valul de ostilitate nu îl va determina să renunțe la candidatură.

„De când am anunțat că voi candida, am făcut, știți, un lucru incredibil de complicat pentru ei: am anunțat că voi candida, într-o chestiune democratică. Am primit atât de multă ură din partea lor, încât m-am gândit că poate ar trebui să mă duc acasă și să îi las să candideze singuri 100 de ani. Dar nu le vom oferi această satisfacție. Mă uit la câte atacuri primesc, la câtă ură este în jur, la câtă lume s-a activat, câți oameni și câte conturi fictive. Mă întreb: cine îi plătește? De unde sunt toți acești bani?””, a mai adăugat Alin Tișe la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Armata digitală a lui Bolojan a fost activată și în cazul sondajelor Gândul

Ceea ce se voia a fi un sondaj adresat cititorilor ziarului, s-a transformat într-o adevărată miză politică pentru Ilie Bolojan și aparatul de propagandă digitală despre care Gândul a scris în mai multe rânduri și pe care acum l-am văzut la lucru. Sondajele ziarului au fost distribuite de peste 25 de ori în grupuri de susținere cu sute de mii de membri, persoane reale și boți, unde utilizatorii au fost îndemnați să voteze.

Gândul a documentat în profunzime fenomenul „Operațiunea Digitală Susțin Ilie Bolojan” și a descoperit grupurile de susținere care brusc și-au schimbat numele, de la susținătorii lui Nicușor Dan, Ludovic Orban sau ai USR-ului și au virat către fostul premier, grupuri în care se fabrică zecile de mii de like-uri ale premierului demis. Așa s-a ajuns la situația în care, în stradă, pentru Ilie Bolojan ies câteva sute de oameni, dar pe internet susținerea pare de câteva zeci de mii.

Chiar și liderii liberali, disidenții PNL, au denunțat operațiunea digitală de susținere a premierului demis.