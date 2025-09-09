Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump

Apple a prezentat marți noua serie de iPhone, în contextul tarifelor impuse de administrația Trump. Analiștii economici prognozează că vor fi cele mai mari scumpiri din ultimii cinci ani pentru produsul vedetă al companiei.

Conform AP, Apple a dezvăluit marți noua gamă de iPhone, un eveniment așteptat anual de piața tehnologică, dar care în acest an vine pe fondul războiului comercial declanșat de președintele Donald Trump din aprilie. Administrația sa a impus tarife suplimentare de 25% pentru telefoanele produse în afara SUA, ceea ce ar putea determina Apple să majoreze prețurile. Dacă în ultimii cinci ani compania a menținut stabil prețul de pornire la 800 de dolari pentru modelul de bază și 1.200 de dolari pentru versiunea premium, analiștii cred că acum costurile ar putea crește cu 50- 100 de dolari.

Noile modele, care ar putea fi denumite iPhone 17, nu aduc schimbări spectaculoase față de generația anterioară, fiind așteptate îmbunătățiri la cameră, baterie și design. Cel mai notabil element ar putea fi lansarea unui model ultra-subțire, botezat „iPhone Air”, inspirat de gama de laptopuri și tablete Apple.

Apple continuă să fabrice telefoanele în China și India, în pofida presiunilor de la Casa Albă de a muta producția în SUA… o schimbare care, potrivit experților, ar dubla sau chiar tripla prețul actual al iPhone-ului. Directorul executiv Tim Cook a încercat să detensioneze relația cu Trump – a promis investiții de 600 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani, inclusiv un angajament suplimentar de 100 de miliarde făcut luna trecută.

Deși vânzările iPhone 16 au fost solide, ele nu au atins așteptările analiștilor din cauza întârzierilor în livrarea unor funcții bazate pe inteligență artificială, inclusiv o versiune mai avansată a asistentului Siri. Noile capabilități ale inteligenței artificiale ar urma să fie introduse abia anul viitor, ceea ce a temperat așteptările pentru această lansare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: