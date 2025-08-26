Între 20 și 24 august, Gamescom, cel mai mare târg internațional de jocuri video de după anularea conferinței anuale E3, s-a desfășurat și în acest an la Koln, în Germania.

Târgul organizat la Koelnmesse a avut peste 1.500 de expoziții și a atras 357.000 de vizitatori. În această perioadă, mai multe companii au publicat trailere și au dezvăluit noi informații despre produsele care urmează să fie lansate pe piață, industria gamingului fiind în expansiune. Potrivit unui studiu publicat de Go4Games, sunt 7,8 milioane de români (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) care se joacă pe diferite dispozitive, iar numărul este în creștere.

Pentru pasionații de strategie, târgul de anul acesta a fost unul plin de surprize. În urmă cu 20 ani, jocurile video de strategie erau o nișă. Puțini își mai aduc aminte de nopțile nedormite pe care le petreceau în partidele din StarCraft, Stronghold Crusader și Age of Empires II. Unii chiar stăteau ore întregi să construiască Roma peste noapte, în jocul video Caesar III. Jucătorii mai ambițioși clădeau imperii virtuale în Europa Universalis, Civilization IV și în Rome Total War, încercând să schimbe trecutul.

Astăzi, mulți preferă să se joace de-a regii și comandanții pe smartphone-uri chiar din metrou, în drum spre serviciu. Totuși, mulți dintre ei sunt cuprinși de nostalgie când pierdeau nopți în fața ecranului, butonând pe tastatură și selectând sute de soldați cu mouse-ul. Însă, din cauza crizei economice, jocurile video pe PC sunt ceva mai scumpe în 2025. De asemenea, sunt mult mai pretențioase în privința resurselor, necesitând calculatoare performante pentru a le juca la setări grafice crescute și pentru a te bucura de grafică realistă.

„Roma n-a fost construită într-o zi”

Primul joc de strategie notabil este Anno 117: Pax Romana, distribuit de Ubisoft și dezvoltat de Ubisoft Mainz. Este al optulea titlu al unei francize de jocuri de construit orașe din ultimele două decenii. Jucătorii au colonizat teritorii cu păduri virgine pentru a planta tutun și a vinde blănuri de animale în Anno 1701. Au explorat vaste deșerturi în căutare de oaze și au făcut comerț cu mirodenii în Anno 1404. Au construit orașe plutitoare pe apă în Anno 2070, au construit primele orașe de pe Lună în Anno 2205. În cele din urmă, au reconstruit Londra victoriană în Anno 1800.



Din 13 noiembrie, pe PC, PlayStation 5 și pe Xbox Series X/Z, la prețul de 59,99 de euro, fanii vor testa expresia „Roma n-a fost construită într-o singură zi” în „Anno 117: Pax Romana”. În modul de campanie din acest joc, jucătorii vor avea de ales între a se juca cu Imperiul Roman din provincia Latium sau cu Regatul Celtic din regiunea Albion.

Cei care aleg Imperiul Roman trebuie să răspândească influența culturii romane și limba latină, iar cei care aleg să schimbe istoria vor putea să răspândească cultura celtică. Indiferent de facțiunea aleasă, jucătorii trebuie să construiască orașe, să dezvolte infrastructura, să se preocupe de traiul și de sănătatea locuitorilor, să le asigure hrana, să învețe să facă comerț cu regatele sau triburile învecinate, și să construiască monumente arhitectonice care încă sunt vizibile în Europa de azi.

Jucătorii, care se vor concentra fie pe cucerire militară sau dezvoltare economică, își vor asuma rolul de guvernator, alegând între două căi: loalitate sau rebeliune. Așa cum arată titlul, jocul este amplasat în epoca de aur a Romei antice, între 27 î.Hr. și 180 d.Hr. Anul de apogeu, când Imperiul Roman a atins maximul teritorial, a fost 117, la moartea împăratului roman Traian, cuceritorul Daciei.

„Împăratul Conchistador”

„De la Orléans la Beijing, de la Timbuktu la Tenochtitlan: Istoria lumii este a ta”, este deviza noului joc „Europa Universalis V” care va fi lansat pe 4 noiembrie, la prețul de 59,99 euro. Paradox Interactive și Paradox Tinto prezintă cel mai nou joc a francizei Europa Universalis, unde jucătorii își vor pune la încercare abilitățile de conducere de-a lungul a 500 de ani, prin stăpânirea artelor războiului, a comerțului, diplomației și guvernării.

Jocul de strategie „Europa Universalis V”, care se petrece între anii 1337 și 1837, adică între Războiul de 100 ani și începutul domniei reginei Victoria a Marii Britanii (care marchează începutul evenimentelor din jocul „Victoria III”) , se bazează pe conceptul schimbării trecutului. Primul pas este ca jucătorii să aleagă o națiune, un regat sau un imperiu dintr-o hartă a lumii, corectă din punct de vedere istoric și geografic. Și pasul al doilea: să conducă după bunul plac, rezultând o istorie alternativă în care aztecii, otomanii sau mongolii cuceresc Europa. Jucătorii români care aleg Moldova sau Țara Românească ar putea să creeze un regat românesc unit și să pornească la cucerit Ungaria și Turcia.

„Europa Universalis V” va conține un sistem mai îmbunătățit de diplomație, un model economic mai sofisticat, un sistem militar revizuit și un sistem logistic mai profund. Noul joc îi va pune la încercare chiar și pe cei mai experimentați jucători de strategie.

Dictator pe o insulă tropicală

Pentru cine vrea să afle cum e să fi în pielea unui dictator care conduce o țară cu o mână de fier, Kalypso Media a dezvăluit noul titlu „Tropico 7”, programat pentru lansare în anul 2026. În premieră, va fi primul joc al seriei lansat pe multiple platforme de gaming: PC, PlayStation 5 și pe Xbox Series X și S.

Franciza Tropico împlinește anul acesta 25 de ani de existență. Primul joc a apărut în 2001. De atunci, la fiecare titlu, jucătorii intră în rolul lui „El Presidente”, dictatorul unei așezări de pe o insulă tropicală. Jocul le va da la dispoziție jucătorilor puteri sporite, iar jucătorii vor decide direcția spre care se va îndrepta orașul. Poți opta să conduci o republică bananieră, fraudând alegerile și plătind mită. Ai putea să te inspiri după modelul comunist al lui Fidel Castro și să clădești un sistem totalitar socialist. Sau ai putea să conduci ca un dictator militar, așa cum a făcut Augusto Pinochet în Chile.

Însă, ar fi și mai plăcut dacă ai fi bun cu oamenii și ai alege să creezi un stat democratic, să intri pe piața internațională și să cooperezi cu alte națiuni și investitori care pot contribui la dezvoltarea orașului. Prețul jocului nu este încă cunoscut. Ultimul titlu al seriei, Tropico 6, s-a lansat pe PC și Linux în martie 2019, la prețul de 40 de euro. Ulterior, a fost portat pe PlayStation 4 și Xbox One și vândut tot la același preț.

Warhammer intră într-o nouă etapă

La târgul de la Gamescom, la conferința Opening Night Live 2025, fanii francizei Warhammer au avut parte de o surpriză plăcută: Deep Silver a prezentat primul trailer al jocului de strategie Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

În acest joc, jucătorii vor participa în războaie la scară largă pentru planeta Kronus, între patru facțiuni distincte.

Prețul noului joc anunțat nu a fost încă anunțat. Fanii seriei Warhammer pot cumpăra Dawn of War III, lansat în 2017, la prețul de 8 euro (în mod obișnuit, costă 40 de euro).

Sursa Foto: Steam

Autorul recomandă: Jocurile video care s-ar putea lansa în anul 2025: Grand Theft Auto VI, cel mai așteptat