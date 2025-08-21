Geoffrey Hinton, considerat „nașul inteligenței artificiale”, susține că încercarea oamenilor de a menține roboții supuși nu va funcționa, dar crede că există o soluție pentru a preveni cele mai sumbre scenarii „apocaliptice”.

Încă de când s-au făcut primele filme din seria „Terminator”, oamenii se tem că inteligența artificială, pe măsură ce va evolua, nu doar că va duce la dispariția multor locuri de muncă, dar ar putea dobândi capacitatea de a anihila oamenii. Miliardarul Elon Musk, care a dezvoltat chatbotul GROK pentru platforma X și care plănuiește să transporte roboți Optimus pe Marte, a atras un semnal de alarmă în privința dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale.

Roboții nu pot fi „mituiți” la nesfârșit

Soluția „nașului AI”, susține că pentru ca omenirea să-i supraviețuiască dezvoltării superinteligenței artificiale are la bază „instinctul matern”. Hinton, laureat al Premiului Nobel, care a fost director executiv al companiei Google, a spus că sunt șanse de 10-20% ca inteligența artificială să provoace dispariția speciei umane. El mai spune că „inteligența artificială va ajunge să controleze oamenii, la fel cum un adult mituiește un copil de trei ani cu bomboane”.



„Vor găsi tot felul de metode pentru a ocoli restricțiile. Vor fi mult mai inteligente decât noi. Vor găsi tot felul de metode pentru a ocoli restricțiile,” a declarat Hinton în cadrul conferinței Ai4, desfășurată la Las Vegas. El a propus o soluție, atât la conferință, cât și într-un interviu pentru CNN.

Soluția „nașului AI”: dezvoltarea „instinctului matern” la AI

Singura soluție a lui Hinton, directorul Google care a contribuit la dezvoltarea rețelelor neuronale, este inedită. Inginerii AI trebuie să construiască modele cu instincte „materne”. Numai prin dezvoltarea unor mame AI, căreia să-i pese de oameni, dispariția speciei umane ar putea fi prevenită.



„Sistemele AI vor dezvolta foarte repede două obiective secundare, dacă sunt suficient de inteligente: unul este să supraviețuiască…iar celălalt este să obțină mai mult control. Există motive întemeiate să credem că orice formă de AI cu comportament autonom va încerca să rămână în viață. Singurul model care ne arată cum o entitate mai inteligentă poate fi controlată de una mai puțin inteligentă este relația dintre o mamă și copilul ei. Aceste mame AI superinteligente și empatice, în majoritatea cazurilor, nu vor renunța la instinctul matern, pentru că nu vor ca noi să murim. Vom vedea medicamente revoluționare. Vom avea tratamente pentru cancer mult mai bune decât cele actuale”, a declarat Hinton, potrivit Business Insider .

