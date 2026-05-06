Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”, dispozitivul simplu care te ajută să dormi mai bine. Chiar dacă somnul este esențial pentru bunăstarea noastră și la fel de natural ca și hrănirea, mulți oameni suferă de tulburări.

Nu este doar o chestiune legată de efortul de a adormi, ci și de „tortura” trezitului în miez de noapte și „răscolirea” ce urmează, uneori, până dimineața, când deja ești foarte obosit, scrie eleconomista.es.

Milioane de oameni din întreaga lume au asemenea probleme, iar Priscilla Zuckerberg, soția miliardarului Mark Zuckerberg, (CEO-ul Meta și „părintele” Facebook), nu face excepție.

Deseori, Priscilla se trezea în toiul nopții și își verifica telefonul, moment în care anxietatea sa creștea la cote maxime.

Dacă era 4 dimineața, se temea că se vor trezi cei mici. Dacă era 5:30, se întreba dacă să se pună sau nu iar capul pe pernă.

Oricare ar fi fost motivul, ceasul cu alarmă și-a pus amprenta asupra somnului soției lui Zuckerberg.

Oamenii de știință din toată lumea au încercat să rezolve problema cu aplicații de meditații, pături confortabile și unii au devenit chiar somnologi, pentru a oferi ponturi potrivite unui somn odihnitor.

Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”

Zuckerberg a decis însă să se ocupe singur de problema soției sale și a inventat un nou dispozitiv, fără ecran sau ceas, care are doar o lumină palidă.

Cutia Somnului este o … cutie din lemn, care nu afișează nimic timp de 23 de ore pe zi. Doar în intervalul 6-7 AM emite o lumină discretă, care nu te trezește, dar, dacă ești treaz, îți semnalează că ziua poate începe.

Pe timpul nopții, Cutia Somnului nu arată nimic. Dacă te trezești la 4 AM, de exemplu, nu vei avea acele date care își generează stres.

Știi doar că încă este timpul să dormi, iar Zuckerberg spune că invenția funcționează și vrea să-i ajute pe oameni să doarmă mai bine.

Sursa foto: Mark Zuckerberg’s Instagram (@zuck)