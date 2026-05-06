Prima pagină » Tehnologie » Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”, dispozitivul simplu care te ajută să dormi mai bine. Ce presupune „Sleep Box”

Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”, dispozitivul simplu care te ajută să dormi mai bine. Ce presupune „Sleep Box”

Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”, dispozitivul simplu care te ajută să dormi mai bine. Ce presupune „Sleep Box”
Galerie Foto 15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”, dispozitivul simplu care te ajută să dormi mai bine. Chiar dacă somnul este esențial pentru bunăstarea noastră și la fel de natural ca și hrănirea, mulți oameni suferă de tulburări.

Nu este doar o chestiune legată de efortul de a adormi, ci și de „tortura” trezitului în miez de noapte și „răscolirea” ce urmează, uneori, până dimineața, când deja ești foarte obosit, scrie eleconomista.es.

Milioane de oameni din întreaga lume au asemenea probleme, iar Priscilla Zuckerberg, soția miliardarului Mark Zuckerberg, (CEO-ul Meta și „părintele” Facebook), nu face excepție.

Deseori, Priscilla se trezea în toiul nopții și își verifica telefonul, moment în care anxietatea sa creștea la cote maxime.

Dacă era 4 dimineața, se temea că se vor trezi cei mici. Dacă era 5:30, se întreba dacă să se pună sau nu iar capul pe pernă.

Oricare ar fi fost motivul, ceasul cu alarmă și-a pus amprenta asupra somnului soției lui Zuckerberg.

Oamenii de știință din toată lumea au încercat să rezolve problema cu aplicații de meditații, pături confortabile și unii au devenit chiar somnologi, pentru a oferi ponturi potrivite unui somn odihnitor.

Mark Zuckerberg a inventat „Cutia Somnului”

Zuckerberg a decis însă să se ocupe singur de problema soției sale și a inventat un nou dispozitiv, fără ecran sau ceas, care are doar o lumină palidă.

Cutia Somnului este o … cutie din lemn, care nu afișează nimic timp de 23 de ore pe zi. Doar în intervalul 6-7 AM emite o lumină discretă, care nu te trezește, dar, dacă ești treaz, îți semnalează că ziua poate începe.

Pe timpul nopții, Cutia Somnului nu arată nimic. Dacă te trezești la 4 AM, de exemplu, nu vei avea acele date care își generează stres.

Știi doar că încă este timpul să dormi, iar Zuckerberg spune că invenția funcționează și vrea să-i ajute pe oameni să doarmă mai bine.

Sursa foto: Mark Zuckerberg’s Instagram (@zuck)

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Companiile nu vor putea să își concedieze personalul
21:27
Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Companiile nu vor putea să își concedieze personalul
ADVERTORIAL (P) Asculți tot ce îți dorești, auzi doar ce ai nevoie. Noile căști HUAWEI FreeBuds Pro 5 îți creează propriul univers sonor într-o lume de zgomote
09:00
(P) Asculți tot ce îți dorești, auzi doar ce ai nevoie. Noile căști HUAWEI FreeBuds Pro 5 îți creează propriul univers sonor într-o lume de zgomote
VIDEO Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
19:48, 02 May 2026
Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13, 02 May 2026
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
MILITAR Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
17:30, 01 May 2026
Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
SPECTACULOS Robotul Sophia a susținut primul concert de muzică clasică
22:59, 30 Apr 2026
Robotul Sophia a susținut primul concert de muzică clasică
Mediafax
De ce locuitorii din Amzei detestă „Străzi deschise” și piața voalantă
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Vremea în luna mai: Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât ar fi normal!
POLITICĂ FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
09:27
FT: Europa trebuie să învețe din criza politică din România după căderea Guvernului Bolojan. Alianțele populiste pot deveni un model periculos
FLASH NEWS CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
09:15
CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
ACTUALITATE Dosar de tâlhărie soluționat în timp record la Hârlău: condamnare pronunțată încă de la primul termen
09:02
Dosar de tâlhărie soluționat în timp record la Hârlău: condamnare pronunțată încă de la primul termen
CONTROVERSĂ Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”
09:00
Fereastră de oportunitate pentru Putin? „Relațiile transatlantice sunt în ruină, UE nu e pregătită să-și asume responsabilitățile” / „Disperarea e periculoasă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă PSD-ul este cinstit, guvernul se poate face. Dacă nu iau în serios aceste condiții nu se poate face niciun guvern”
09:00
Dan Dungaciu: „Dacă PSD-ul este cinstit, guvernul se poate face. Dacă nu iau în serios aceste condiții nu se poate face niciun guvern”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea, chiar înainte de armistițiu: cinci persoane ucise
08:59
Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea, chiar înainte de armistițiu: cinci persoane ucise

Cele mai noi

Trimite acest link pe