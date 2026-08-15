Pepenele verde este, probabil, fructul care întruchipează cel mai bine vara. Când este copt, este dulce, zemos și răcoritor, fiind perfect pentru zilele toride. Iată 5 trucuri simple care te ajută să alegi pepenele verde perfect copt.

Pepenii verzi sunt culeși atunci când sunt copți, dar, din păcate, mulți dintre pepenii verzi vânduți în magazinele alimentare sunt adesea culeși prea devreme sau prea târziu. Având în vedere că acest tip de pepene nu se mai coace după ce este desprins de vrej, gustul și textura fructului nu se vor îmbunătăți după recoltare, scrie The spruce eats.

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Privește-l cu atenție

La fel ca atunci când cumperi majoritatea fructelor și legumelor, vrei să alegi un pepene verde fără defecte. Găsește un pepene care arată bine, adică fără adâncituri, lovituri sau tăieturi. De asemenea, întoarce-l pentru a-i verifica „burta”. Dacă are partea de jos galbenă sau deschisă la culoare, înseamnă că ar trebui să fie copt.

Lovește-l ușor

Este posibil să vezi oameni la piață lovind ușor pepenii verzi și apoi apropiindu-și urechea de ei. Ce anume ascultă? Verifică dacă există semne că pepenele este gol pe dinăuntru. Dacă auzi un sunet de tip „poc”, înseamnă că este gol pe dinăuntru și, prin urmare, copt. Dacă sunetul este mai ascuțit, atunci pepenele verde nu este încă copt. Un pepene prea copt va produce un sunet de tip „buf”, cu o tonalitate mai joasă.

Ridică-l

Pepenii verzi copți sunt grei. Pepenii verzi sunt alcătuiți în cea mai mare parte din apă, așa că un pepene ideal ar trebui să fie greu pentru dimensiunea sa. Ridică pepenele și apoi testează încă unul sau două, comparându-le greutățile. Alege-l pe cel mai greu.

Miroase-l

În timp ce ții pepenele verde ales, simte-i aroma. Ar trebui ca fructul să miroasă ușor dulce. Dacă dulceața mirosului pare prea puternică, înseamnă că pepenele este prea copt.

Strânge-l ușor

Ar trebui să încerci să apeși pe partea laterală a pepenelui pentru a vedea cât de mult cedează. Nu trebuie să se simtă moale, dar nici tare ca piatra. Undeva la mijloc este ideal.