Momentul în care militarii români detonează drona găsită vineri în zona Plauru, județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale anunță că drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată.

Tot vineri, resturile unei alte drone căzute au fost identificate într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Dronele ajung tot mai frecvent pe litoralul românesc

De asemenea, un sector de plajă din stațiunea Saturn a fost închis vineri după ce poliția a fost alertată despre prezența unui obiect asemănător cu o dronă, la malul apei. Joi, un fragment dintr-o dronă a fost descoperit la Costinești, la doar o zi după ce un alt aparat de zbor a fost găsit în apropierea plajei și scos din apă de scafandrii militari.

Resturile dronei au fost găsite agățate într-un post de salvamar. Turiștii au observat fragmentele și au alertat autoritățile, care au intervenit imediat la fața locului. Polițiștii au securizat zona și au restricționat accesul pe plajă în apropierea cabinei salvamarului.

”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD”, a transmis Ministerul Apărării.

În urma verificărilor, Ministerul Apărării Naționale a transmis că fragmentul găsit joi nu prezenta risc pirotehnic, respectiv nu avea încărcătură explozivă. Cazul a fost preluat de procurori pentru cercetări.