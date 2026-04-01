Orașul vizitat de mii de români dublează taxele pentru turiști, de la 1 aprilie. Cât costă acum, în 2026, cazarea pentru două nopți

Unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa, aflat printre destinațiile preferate de mii de români, a dublat taxele pentru turiști, de la 1 aprilie. Iată câți bani trebuie să dai acum, în 2026, dacă vrei să mergi în acest loc.

Autoritățile locale au decis majorarea atât a taxei de ședere, cât și a celei municipale.

Astfel, turiștii plătesc mai mult pentru cazare începând chiar de la 1 aprilie, scrie Mediafax.

Cum funcționează sistemul de taxare în Barcelona

Sistemul de taxare aplicat în Barcelona include două componente. Pe de o parte, taxa de ședere, care variază „între 1 și 7 euro” în funcție de categoria unității de cazare. Pe de altă parte, taxa municipală, care „trece de la 4 la 8 euro”.

Acestea se aplică tuturor formelor de cazare turistică – hoteluri, hosteluri și închirieri pe termen scurt. Cumulate, pot ajunge „până la 15 euro pe noapte și de persoană”.

Potrivit cotidianului francez Le Figaro, majorarea a fost anunțată încă din martie 2025. Abia de curând, însă, Parlamentul catalan a aprobat-o. Va intra în vigoare de azi, 1 aprilie 2026.

Majorarea este parte dintr-un plan legat de criza locuințelor, pusă parțial pe seama creșterii numărului de locuințe închiriate turiștilor pe termen scurt. În Barcelona, locuitorii protestează frecvent împotriva creșterii chiriilor. Ei acuză că de vină este extinderea închirierilor pe termen scurt, de tip Airbnb.

Tocmai de aceea Primăria Barcelonei a votat și un mecanism de majorare progresivă a taxei municipale plătite de turiști pentru cazare. Astfel, taxa va crește cu câte un euro în fiecare an, până în 2029.

Autoritățile spun că măsura ar trebui să ajute la gestionarea turismului. Orașul catalan resimte presiunea locuințelor, care a devenit una dintre principalele teme publice.

Cât costă cazarea pe noapte

Efectele noilor taxe se resimt rapid în costurile de cazare.

De exemplu, într-un hotel de patru stele (categorie care reprezintă aproape jumătate din oferta hotelieră a orașului Barcelona), un cuplu care stă două nopți poate plăti cu până la 45 de euro mai mult decât înainte. Taxele sunt percepute per persoană și per noapte.

Noile reguli se aplică și pasagerilor navelor de croazieră care ajung în Barcelona. Aceștia vor plăti 12 euro dacă staționează mai mult de 12 ore și 14 euro dacă rămân mai puțin de 12 ore. Până acum, tarifele erau de 8, respectiv 11 euro.

Cine scapă de majorarea taxelor

Există și o categorie exceptată parțial de la majorări. Este vorba despre hostelurile înscrise în Registrul oficial al hostelurilor de tineret din Catalonia. Acestea sunt dedicate în principal tinerilor și grupurilor organizate. Pentru ele, tarifele rămân la nivelul minim, de 1 euro pe noapte.

Autoritățile din Catalonia estimează că noile taxe vor genera aproximativ 200 de milioane de euro anual.

Potrivit guvernului regional, „25 % din veniturile taxei de ședere vor fi alocate politicilor de locuire”, în timp ce restul de 75% vor fi direcționate către Fondul de promovare a turismului, inclusiv pentru „proiecte de locuințe” și politici de „dezvoltare economică”.

Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie

Wizz Air lansează 7 noi curse în sezonul de vară. Ce destinații au fost adăugate în oferta companiei

Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc