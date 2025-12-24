Prima pagină » Actualitate » Insula europeană în care cumperi o casă la 1 euro, dar primești 15.000 de euro dacă te muți acolo. Ce condiții trebuie să îndeplinești

24 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Te-ai întrebat vreodată care este insula europeană în care cumperi o casă la 1 euro, dar primești 15.000 de euro dacă te muți acolo? Este vorba despre o zonă apreciată chiar de mulți turiști români. Însă, pentru a te muta aici și pentru a facilita de acest program, trebuie să îndeplinești o serie de condiții.

Este vorba despre un program prin intermediul căruia se încearcă combaterea depopulării în localitățile mici din Sardinia, Italia. Prin acest program, viitorul rezident al insulei europene poate să beneficieze de un pachet de stimulente financiare care pot ajunge la suma de 15.000 de euro. Însă, pentru ca persoana în cauză să poată facilita de acești bani, trebuie să îndeplinească o serie de criterii. De exemplu, se mută pe insulă și investește într-o locuință, iar alte bonusuri pot fi date dacă își deschide o afacere aici sau pentru nașterea copiilor.

Stimulente financiare de până la 15.000 de euro pentru cupluri

Aceasta este o inițiativă locală în urma căreia se dorește creșterea demografică. În ultimii ani, tot mai mulți tineri au ales să părăsească localitățile mici din Sardinia și să tranziteze către orașele mari din Italia sau chiar în străinătate. De aceea, autoritățile locale au decis să ofere astfel de stimulente pentru a-i face pe oameni să repopuleze zonele cu deficit demografic.

În acest sens, autoritățile locale sunt dispuse să ofere locuitorilor stimulente financiare nerambursabile de până la 15.000 de euro. De altfel, de acești bani pot beneficia și cuplurile care investesc într-o locuință și o renovează, precum și până la 20.000 de euro pentru cei care vor să iniţieze o afacere acolo.

Sardinia, insula europeană unde poți primi stimulente financiare ca să te muți aici / foto: Shutterstock

Bani pentru copii

Acest program include și pachete de sprijin pentru familii. De exemplu, cuplul care aduce pe lume un copil în Sardinia poate să primească un bonus anual de 600 de euro. Apoi, pentru fiecare copil următor, se adaugă încă 400 de euro pe an. Banii sunt oferiți până când copilul împlinește 5 ani.

De menționat faptul că acest program este valabil în cazul zonelor care au mai puțin de 3.000 de locuitori, arată antena3.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

