Stațiunile de schi din Bulgaria își păstrează statutul de unele dintre cele mai accesibile destinații montane din Europa și în sezonul 2025 -2026. Bansko, Borovets și Pamporovo se află din nou în topul stațiunilor cu cele mai mici prețuri la abonamente, atrăgând tot mai mulți turiști, atât români, cât și străini interesați senzații tari de iarnă la costuri reduse și pârtii bine întreținute.

Pentru încă o iarnă la rând, Bulgaria confirmă că rămâne una dintre cele mai avantajoase destinații de schi din Europa. Stațiuni consacrate precum Bansko și Borovets se află din nou în topul celor mai ieftine cinci stațiuni de pe bătrânul continent, potrivit presei bulgare.

Odată cu deschiderea oficială a sezonului de schi 2025 – 2026 la Bansko, pe 13 decembrie, atenția turiștilor s-a îndreptat către costurile abonamentelor sezoniere și anuale, care rămân accesibile comparativ cu alte destinații europene, scrie de Mediafax.

Cât costă abonamentul sezonier de schi la Bansko sau Pamporovo

Conform informațiilor publicate de administratorii stațiunii, un abonament sezonier pentru adulți la Bansko costă 1.700 de leva, echivalentul a aproximativ 869 de euro. Același tarif se aplică și abonamentului anual.

Studenții, elevii și pensionarii beneficiază de un tarif redus, de 1.600 de leva, adică aproximativ 818 euro, în timp ce copiii cu vârste între 7 și 11 ani plătesc 900 de leva, adică aproximativ 460 de euro. Pentru copiii sub 6 ani și pensionarii peste 75 de ani, abonamentul are un preț simbolic de 100 de leva, aproximativ 51 de euro.

Sezonul de schi la Bansko este programat să se desfășoare între 1 decembrie 2025 și 12 aprilie 2026, fără diferențe de preț între abonamentele sezoniere și cele anuale.

De cealaltă parte, în stațiunea Pamporovo, abonamentele de sezon sunt ceva mai costisitoare. Astfel, aici un abonament standard pentru întreg sezonul ajunge la 1.906,93 leva, adică aproximativ 975 de euro, în timp ce varianta valabilă doar în zilele lucrătoare este disponibilă la 1.329 leva, echivalentul a aproximativ 680 de euro.

Stațiunea oferă și opțiuni mai accesibile, precum un abonament pentru duminica dimineața, la prețul de 43 de leva, adică aproximativ 22 de euro, sau un abonament pentru două zile, la 102 leva, circa 52 de euro.

Stațiunea Borovets introduce abonamentul anual cu schi nocturn

Și stațiunea Borovets și-a actualizat grila de prețuri pentru sezonul de iarnă 2025–2026. Astfel, pentru iubitorii sporturilor de iarnă, un abonament sezonier standard cu schi nocturn inclus, destinat adulților cu vârste între 23 și 74 de ani, costă 1.994 de leva, adică aproape 1.020 euro. Pentru copii și tineri până la 22 de ani, prețul este de 1.365 de leva, adică aproximativ 698 euro.

Există și un abonament sezonier valabil doar în zilele lucrătoare, cu excepția sărbătorilor legale, la prețul de 1.050,28 leva, echivalentul a aproximativ 537 euro.

Noutatea acestui sezon o reprezintă introducerea unui abonament anual cu schi nocturn inclus, care costă 2.303 de leva, aproximativ 1.178 euro. Stațiunea Borovets estimează că primele coborâri ale sezonului vor fi posibile începând cu 27 decembrie.