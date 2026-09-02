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Alina Gorghiu numără noile achiziții ale PNL: „Curând vechii liberali intrăm în minoritate”. Deputata îl ironizează pe Ilie Bolojan

Ruxandra Radulescu
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Alina Gorghiu, unul dintre așa-zișii „dizidenți” din interiorul Partidului Național Liberal, l-a ironizat pe liderul formațiunii, Ilie Bolojan, după ce a racolat mai mulți parlamentari de la formațiuni suveraniste, dar și unul de la Partidul Social Democrat, adversarul politic absolut al liberalilor. Gorghiu îi amintește premierului demis de afirmațiile făcute în urmă cu un an, când s-a exprimat vehement împotriva fenomenului de traseism politic, atitudine care contrastează puternic cu acțiunile sale din ultima perioadă.

Alina Gorghiu face o trecere în revistă a parlamentarilor de la partide considerate „extremiste” de către PNL, care au fost, însă, primiți de Ilie Bolojan în rândul liberalilor.

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De când a preluat mandatul de președinte al partidului, Bolojan a acceptat patru parlamentari de S.O.S România, partidul Dianei Șoșoacă, trei de la POT (Partidul Oamenilor Tineri), condus de Ana Maria Gavrilă, și unul de la AUR. De asemenea, șeful liberalilor nu a zis „nu” nici deputatului de pe listele PSD, Iosif Jianu, care s-a alăturat, recent, PNL-ului.

„Captură mare: 9 parlamentari: 4 SOS, 3 POT, 1 AUR, 1 PSD. Curând vechii liberali intrăm în minoritate””, scrie Alina Gorghiu în dreptul clipului postat pe Facebook.

Alina Gorghiu îl ironizează pe Ilie Bolojan

Gorghiu îl ironizează pe Bolojan, căruia îi reproșează faptul că a girat traseismul politic, deși, în urmă cu un an, propunea retragerea mandatului pentru cei care se fac vinovați de astfel de acțiuni.

Ea aduce în prim-plan și afirmațiile lui Bolojan, din luna mai, anul acesta, în care a prezentat o poziție radical diferită privind traseismul politic și a menționat, referitor la politicienii care vor să treacă la PNL: „nu văd de ce nu am putea să colaborăm”.

„Cum îl cheamă pe președintele de partid, care în 2025 vorbea despre pierderea mandatului ca soluție pentru limitarea traseismului, iar în 2026, anul ăsta, tot legat de traseism, după ce în partidul lui au intrat vreo patru parlamentari de la SOS, vreo trei parlamentari de la POT, unul de la AUR și unul de la PSD, spunea că traseismul este o colaborare absolut necesară pentru predictibilitatea activității în Parlament”, întreabă, retoric, Gorghiu.

Bolojan 2025: propune sancționarea politicienilor care fac traseism politic

Amintim că în luna mai 2025, înainte de a prelua mandatul de premier al României și pe cel de președinte al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a avut un discurs vehement împotriva traseismului politic și a propus chiar sancționarea politicienilor, în cauză.

„În Parlament fenomenul migrației politice e o constantă de multe cicluri electorale. Eu nu-l încurajez. Poate o decizie de genul celor care se aplică consiliilor locale – dacă pleci de la partid îți pierzi mandatul – sigur ar limita la maxim aceste fenomene”, declara, la acea vreme, Ilie Bolojan.

Bolojan, 2026: „Nu văd de ce nu am putea să colaborăm”

La aproximativ un an de la momentul când a avut o atitudine critică la adresa traseismului politic, Ilie Bolojan, premier demis și lider al Partidului Național Liberal, și-a exprimat un punct de vedere diametral opus.

„Sunt oameni în bună regulă, am fost întrebat, de exemplu, de câţiva colegi pe tema asta şi, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înţelegeţi şi oamenii nu au niciun fel de problemă, nu văd de ce nu am putea să colaborăm”, a precizat Bolojan.

Marți, 2 septembrie, în ședința din plenul Senatului, senatorul neafiliat Liviu Fodoca, ales pe listele POT (Partidul Oamenilor Tineri) Sălaj, a anunțat că trece la Partidul Național Liberal.

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