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Mohammad Murad, AUR, îngroapă ideea anticipatelor: „Nimic nu se schimbă / Am avea 35-40% și ce facem? Tot în opoziție am rămâne / Eu trebuie să guvernez acum / Nu vrea PSD cu noi, poate vrea PNL”

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Invitat în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, deputatul AUR și omul de afaceri Mohammad Murad a respins cu fermitate ideea unor alegeri anticipate. Acesta susține că aceste alegeri nu ar schimba nimic, AUR ar obține 35-40% din voturi și ar rămâne tot în opoziție. Murad crede și că partidul ar trebui să intre la guvernare, indiferent dacă o face cu PSD sau PNL. Urmărește emisiunea integral AICI.

„Păi nu ar rezolva nimic (n.r. – alegerile anticipate). Ne întoarcem înapoi. O să fie așa, pentru un om care are logică, o să fie AUR cu 140 de parlamentari, 150. Cu 35%, 40% și PNL o să fie cu 25. PSD cu 20. Și ce facem? Ne întoarcem la aceeași masă. Nimeni nu are majoritatea”, a declarat Mohammad Murad.

Deputatul AUR a adus în discuție și intrarea partidului AUR la guvernare. El spune că partidul vrea asta, iar Nicușor Dan greșește pentru că nu ia în calcul această variantă.

Acesta susține că partidul ar trebui să intre la guvernare și că, dacă PSD nu vrea o guvernare cu AUR, atunci poate exista varianta unei coaliții cu PNL.

„Trebuie să fie etapa (n.r. – etapa în care se află guvernul), actuala etapă, etapa de guvernare. (…) Păi, cu AUR-ul este foarte simplu. Faptul că nu a fost invitat să guverneze. Și aici e cea mai mare greșeală și cea mai mare opinie personală a lui Nicușor Dan. Nu vrea Nicușor Dan, e problema lui. Nu vrea PSD, e problema lor. Eu am varianta de a guverna. Și aș lua niște măsuri concrete pentru oameni. Agenda cetățenului este mai presus decât agenda politică”, a concluzionat Mohammed Murad.

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