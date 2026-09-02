Liderul deputaților PSD, Ștefan Ovidiu Popa, îi acuză pe parlamentarii PNL și USR că boicotează lucrările Camerei Deputaților, dar își trec în continuare prezența pentru a beneficia de indemnizația de diurnă, respectiv 261 de lei net, potrivit deputatului.

Liderul grupului PSD a criticat atitudinea parlamentarilor din cele două formațiuni și a susținut că aceștia ar trebui să își concentreze eforturile asupra problemelor economice și asupra condițiilor de trai ale românilor.

„Văd o mare frustrare. Vă bateți pentru funcții. Ar trebui să vă bateți, stimați colegi care boicotați lucrările Parlamentului, pentru un trai mai bun al românilor și pentru economie. Uitându-mă la atitudinea dumneavoastră, înțeleg de ce domnul Bolojan se ține de scaun de 120 de zile. Sunteți ahtiați doar după funcții, putere, mașini și secretare. Însă ar fi bine ca, dacă tot boicotați lucrările Parlamentului, să nu vă mai semnați pentru banii de diurnă, stimați colegi de la PNL și USR. Sunt 28 de parlamentari PNL care s-au semnat să ia azi banii, cu toate că ei nu au venit la muncă. Voi boicotați, dar încasați”, a transmis Ștefan Ovidiu Popa, în plenul Camerei Deputaților.

USR și PNL boicotrează ședințele, dar încasează banii de diurnă

Ștefan Ovidiu Popa a declarat că a observat boicotul grupurilor parlamentare PNL și USR și a legat această decizie de nemulțumirile generate de împărțirea funcțiilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Acesta a susținut că 28 de parlamentari PNL și-au semnat prezența pentru a primi banii aferenți zilei de lucru, deși nu au participat la ședințele Parlamentului.

Liderul deputaților PSD a criticat și preocuparea pentru funcții în cadrul Parlamentului, afirmând că parlamentarii ar trebui să fie preocupați în primul rând de problemele cu care se confruntă populația.

Disputa pentru funcțiile din conducerea Camerei Deputaților

Conflictul dintre partide a apărut după reîmpărțirea funcțiilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. PNL și USR au pierdut două dintre funcțiile de secretari, acestea fiind repartizate parlamentarilor de la AUR și SOS. Decizia a amplificat tensiunile dintre formațiunile politice și a determinat PNL și USR să anunțe boicotarea activității parlamentare.

Ștefan Ovidiu Popa susține că protestul este o alegere politică a celor două formațiuni, însă consideră că parlamentarii care aleg să nu participe la lucrări nu ar trebui să solicite indemnizațiile aferente.

Pe lista parlamentarilor PNL despre care susține că și-au semnat prezența se află 28 de deputați, printre care Gabriel Andronache, Ioan Bălan, Sebastian Burduja, Mircea Fechet, Florin Roman, Raluca Turcan și Ion Marcel Vela, potrivit informațiilor prezentate de liderul deputaților PSD, informează Știri pe Surse.

PNL și USR nu au fost de acord cu noua repartizare a funcțiilor din Biroul Permanent și au recurs la boicotarea lucrărilor parlamentare ca formă de protest.