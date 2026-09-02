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George Simion explică, la întrebarea Gândul, de ce a căzut acordul cu Guvernul Veştea, după ce Mohammad Murad a susținut că au existat negocieri pentru un protocol de guvernare

Luiza Dobrescu
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Președintele AUR, George Simion, a explicat, miercuri, la întrebarea Gândul, de ce a căzut acordul dintre AUR și Guvernul Veștea, după ce, cu o zi în urmă, Mohammad Murad, a spus că au existat negocieri pentru un protocol de guvernare.

În emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Mohammad Murad a declarat, marți,  că i s-ar fi oferit chiar funcţia de ministru al Economiei într-un potențial Cabinet Veștea

Întrebat de Gândul, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Parlament, despre afirmaţiile omului de afaceri, Simion a declarat că s-au dorit doar voturile AUR, dar nu şi pe cei din partid la guvernare.

„S-a venit la noi cu diferite propuneri şi am ascultat toate propunerile. Şi am întrebat eu:«dar, cum doriţi? Să intrăm cu miniştrii?»

Pentru că nu am fost invitaţi să guvernăm. Se doreau voturile AUR fără ca AUR să fie primit la guvernare. Pe ce bază? Nu ştiu. Răspunsul lor în continuare este că nu putem guverna.

Am auzit pe culoarele puterii că se pierd fondurile europene. Nu riscă nimeni să retragă fondurile României şi să creeze instabilitate într-o ţară a UE.

Marota asta că nu poate intra AUR la guvernare pentru că nu vom mai primi fonduri europene este o minciună sfruntată. Ei, de fapt, vor să ţină puterea pentru ei şi nu vor să ne lase la guvernare”, a declarat Simion, în conferinţa de presă de la Parlament.

Liderul AUR a înaintat chiar şi câteva variante de miniştri pe care partidul său i-ar putea propune, atât la Economie, cât şi la Externe.

„Am văzut că are Nicuşor Dan un ministru la Economie. Noi avem nişte variante mai bune. Vă dau trei nume de miniştri de Economie, dacă vreţi.

La Externe, era propus dl Luca Niculescu care avea girul lui Nicuşor Dan. Dar Nicuşor Dan nu are parlamentari aici. Eventual, îl are pe dl Pahonţu. Vedeţi, am în dreapta mea (n.r Dan Dungaciu) un ministru mult mai bun.”

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