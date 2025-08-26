Ambasadorul Andrei Muraru a dezvăluit când ar putea avea loc vizita lui Nicușor Dan la WASHINGTON

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că vizita lui Nicușor Dan la Washington va avea loc când va fi „complet perfectată”.

Andrei Muraru a fost întrebat, marți, de jurnaliștii prezenți la Palatul Cotroceni, când ar putea avea loc vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii.

„Da, tocmai pentru că știu care sunt discuțiile și unde se află aceste discuții, și pentru că am o experiență, totuși, de 4 ani de zile la Washington, permiteți-mi să fiu la fel de convins că această vizită va avea loc. (…) O asemenea vizită trebuie să fie anunțată când este cu totul și cu totul perfectată, pentru că, totuși, depinde de foarte multe lucruri, de foarte mulți factori, de agenda Cotroceniului și, în primul rând, această listă de priorități și de consistență acestui dialog. Până la concretizarea acestei vizite, în mod evident, așteptăm și vizita altor oficiali care pregătesc terenul pentru vizita prezidențială”, a spus Muraru.

Săptămâna trecută, preşedintele Nicuşor Dan, a declarat că vizita sa în Statele Unite ale Americii va fi efectuată cel mai probabil, dacă totul merge conform planului, la începutul anului viitor, prilej cu care ar urma să fie discutate chestiuni concrete, de securitate şi economice.

„Important este între timp să parcurgem etapele preliminare şi, când ne ducem acolo, să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident companiile americane, pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important să le avem”, a afirmat preşedintele.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Anunțul zilei! N. Dan RECUNOAȘTE public, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie: Economia României să înceapă să se relanseze/Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington