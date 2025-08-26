Prima pagină » Știri politice » Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington

26 aug. 2025, 13:39, Știri politice
Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington

Anularea alegerilor prezidențiale, de anul trecut, a creat „ambiguitate și confuzie” la Washington, recunoște ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

„În mod evident, anularea alegerilor de anul trecut a creat foarte multă ambiguitate și confuzie, nu doar în România, ci și la Washington, precum și în alte capitale”, spune Muraru.

Declarația a fost făcută la Palatul Cotroceni, după primirea de către șeful statului a diplomaților români.

Muraru pune asta și pe seama faptului că Statele Unite treceau printr-un schimb de putere la Casa Albă, noua administrație având „cu totul și cu totul altă percepție”.

„Aceasta perioadă s-a suprapus pe instalarea unei administrații noi, care a avut cu totul și cu totul altă percepție asupra ceea ce s-a întâmplat în rolul, asupra a ceea ce s-a întâmplat în România și în Europa, pentru că discursul vicepreședintelui (n.r. JD Vance) nu s-a referit doar la România, ci și la alte țări din Europa”, explică el.

După ce enumeră „lista lungă” de întâlniri pe care le-a avut cu reprezentanții Departamentului de Stat american și cu cei ai Departamentului pentru Securitate Internă, Muraru trasează directive administrației de la București.

„Deci, din punctul nostru de vedere, această relație (n.r. cu SUA) este cât se poate de solidă și, sigur, rămâne în sarcina noii administrații românești, avem un președinte care s-a instalat aici, la Cotroceni, acum trei luni, avem un guvern nou, rămâne în sarcina administrației de a veni cu o agendă de priorități”, declară el.

