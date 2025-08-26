Anunțul zilei! N. Dan RECUNOAȘTE public, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie: Economia României să înceapă să se relanseze/Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

Președintele Nicușor Dan a ținut marți dimineață un discurs la Palatul Cotroceni, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unde a declarat, referitor la relansarea economiei, că este nevoie de o strategie, pe care Guvernul nu o deține la acest moment. De asemenea, șeful statului a precizat, cu privire la politica externă, că „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”, iar România va continua să sprijine eforturile sale de integrare în Uniunea Europeană.

„Dimensiunea economică este parte integrantă a apartenenței noastre la UE. Trebuie să fim mai prezenți în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, iar procesul trebuie să fie însoțit de reflecție internă privind direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. Aderarea României la OCDE, obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026 şi acela va fi momentul de la care economia României va avea după terminarea reformelor necesare care se desfăşoară în momentul ăsta, economia României să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv şi eu sunt optimist că vom reuşi să o facem. Numai că avem pentru asta avem nevoie de o strategie pe care n-o avem, ca să fim foarte realişti, şi avem nevoie de efortul dumneavoastră pe care, ca să spun foarte direct, diplomaţia noastră nu a fost obişnuită să o facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Preşedinţia, Guvernul, Ministerul Economiei să definească priorităţile strategice economice ale României într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte oneşti şi este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceţi pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate şi să dezvolte economic în ţările în care dumneavoastră ne reprezentaţi. Avem o oportunitate legată de poziţia noastră geografică. România trebuie şi poate să devină un hub de conectivitate între Europa şi Asia şi Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Președintele statului a vorbit și despre politica externă a României și a precizat, printre altele, că „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”.

”Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică”, a transmis Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a precizat și că parteneriatul strategic cu SUA trebuie să fie consolidat.

”Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate şi pe zona economică pe care, în opinia mea nu am fructificat-o suficient. Vă invit să contribuiţi la noua strategie naţională de apărare pe care o vom finaliza în această toamnă. Aşa cum am spus mai devreme, o componentă importantă e cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea la fel ca toţi partenerii noştri, continuăm să învăţăm”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Referitor la viitorul cadrului financiar, președintele a precizat că este nevoie de o analiză a direcţiilor de dezvoltare a României începând cu 2028.

”Dimensiunea economică, evident apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, unde trebuie să fim mai prezenţi. Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfăşoare în paralel cu un proces de reflexie pe care, în opinia mea, nu l-am avut, intern, despre care să fie direcţiile de dezvoltare ale României începând cu 2028.”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

În discursul adresat diplomaților români, Nicușor Dan a afirmat că românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală: