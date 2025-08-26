Prima pagină » Actualitate » Anunțul zilei! N. Dan RECUNOAȘTE public, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie: Economia României să înceapă să se relanseze/Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

Anunțul zilei! N. Dan RECUNOAȘTE public, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie: Economia României să înceapă să se relanseze/Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

Ruxandra Radulescu
26 aug. 2025, 11:26, Actualitate
Anunțul zilei! N. Dan RECUNOAȘTE public, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie: Economia României să înceapă să se relanseze/Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

Președintele Nicușor Dan a ținut marți dimineață un discurs la Palatul Cotroceni, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unde a declarat, referitor la relansarea economiei, că este nevoie de o strategie, pe care Guvernul nu o deține la acest moment. De asemenea, șeful statului a precizat, cu privire la politica externă, că „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”, iar România va continua să sprijine eforturile sale de integrare în Uniunea Europeană. 

Președintele Nicușor Dan a recunoscut în fața diplomaților români, prezenți la Palatul Cotroceni pentru Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că guvernul condus de Ilie Bolojan nu are o strategie pentru relansarea economiei.

„Dimensiunea economică este parte integrantă a apartenenței noastre la UE. Trebuie să fim mai prezenți în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, iar procesul trebuie să fie însoțit de reflecție internă privind direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028.

Aderarea României la OCDE, obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026 şi acela va fi momentul de la care economia României va avea după terminarea reformelor necesare care se desfăşoară în momentul ăsta, economia României să înceapă să se relanseze.

Avem un mediu privat care este competitiv şi eu sunt optimist că vom reuşi să o facem. Numai că avem pentru asta avem nevoie de o strategie pe care n-o avem, ca să fim foarte realişti, şi avem nevoie de efortul dumneavoastră pe care, ca să spun foarte direct, diplomaţia noastră nu a fost obişnuită să o facă.

Deci avem nevoie de un efort intern, în care Preşedinţia, Guvernul, Ministerul Economiei să definească priorităţile strategice economice ale României într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte oneşti şi este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceţi pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate şi să dezvolte economic în ţările în care dumneavoastră ne reprezentaţi.

Avem o oportunitate legată de poziţia noastră geografică. România trebuie şi poate să devină un hub de conectivitate între Europa şi Asia şi Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a mai declarat Nicuşor Dan.

„Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”

Președintele statului a vorbit și despre politica externă a României și a precizat, printre altele, că „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”.

”Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova au nevoie, transport, energie, cooperare economică”, a transmis Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a precizat și că parteneriatul strategic cu SUA trebuie să fie consolidat.

”Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate şi pe zona economică pe care, în opinia mea nu am fructificat-o suficient. Vă invit să contribuiţi la noua strategie naţională de apărare pe care o vom finaliza în această toamnă. Aşa cum am spus mai devreme, o componentă importantă e cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea la fel ca toţi partenerii noştri, continuăm să învăţăm”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Referitor la viitorul cadrului financiar, președintele a precizat că este nevoie de o analiză a direcţiilor de dezvoltare a României începând cu 2028.

”Dimensiunea economică, evident apartenenţa noastră la Uniunea Europeană, unde trebuie să fim mai prezenţi. Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfăşoare în paralel cu un proces de reflexie pe care, în opinia mea, nu l-am avut, intern, despre care să fie direcţiile de dezvoltare ale României începând cu 2028.”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

În discursul adresat diplomaților români, Nicușor Dan a afirmat că românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală:

„Românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală. În prezent, România nu are o strategie clară și nici un studiu exhaustiv privind nevoile acestora. Ministerul de Externe, Președinția și ambasadele trebuie să construiască o strategie cu obiective clare, bugete și termene de realizare. Colaborarea cu românii care locuiesc în străinătate trebuie să fie mai eficientă decât este azi.”

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”