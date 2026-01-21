Prima pagină » Video » Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva

Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva

Nicolae Oprea
21 ian. 2026, 13:29, Video

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, care este stadiul lucrărilor la Autostrada cu tuneluri, secțiunea Margina – Holdea.

„Progres susținut la Tunelul Margina-Holdea (A1)!

Secțiunea Margina-Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj-Deva a atins un stadiu fizic de 52%.

Mobilizarea în șantier a Asocierii de constructori români și bosniaci (UMB-EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, a anunțat Cristian Pistol.

Acesta este stadiul lucrărilor, potrivit lui Pistol:

Tunelul 1:

  • cele două galerii (415 m și 367,5 m) au fost deja străpunse,
  •  au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă,
  • în prezent, se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale,
  • au fost demarate lucrările de cămășuire a galeriilor.

Tunelul 2:

  • pe sensul Nădlac-Sibiu au fost excavați 660 m (din totalul de 1.985 m). Aici, antreprenorul excavează simultan din 6 puncte (ambele capete și 4 puncte deschise suplimentar pe traseu) pentru a maximiza randamentul lucrărilor.
  • pe sensul Sibiu-Nădlac au fost excavați 796 m (din totalul de 1.825 m).

Constructorii sunt mobilizați în șantier cu 554 de muncitori și operatori și 203 utilaje și echipamente specializate.

Acest proiect, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Odată finalizată această secțiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostrada de la Boița laNădlac , pe o distanță continuă de peste 360 km.

Autostrada cu tuneluri, realizată pe jumătate

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

Autostrada din vestul României este finanțată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și va trebui finalizată până în toamna anului viitor.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
14:40
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
ULTIMA ORĂ Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
13:43
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
10:30
Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”
10:00
Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”
ACTUALITATE Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep
07:00
Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații
06:00
Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
REȚETE Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
14:35
Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
FLASH NEWS Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
14:30
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
ULTIMA ORĂ România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
14:22
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
CINEMA „Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
14:20
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova

Cele mai noi

Trimite acest link pe