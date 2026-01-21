Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, care este stadiul lucrărilor la Autostrada cu tuneluri, secțiunea Margina – Holdea.

„Progres susținut la Tunelul Margina-Holdea (A1)!

Secțiunea Margina-Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj-Deva a atins un stadiu fizic de 52%.

Mobilizarea în șantier a Asocierii de constructori români și bosniaci (UMB-EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, a anunțat Cristian Pistol.

Acesta este stadiul lucrărilor, potrivit lui Pistol:

Tunelul 1:

cele două galerii (415 m și 367,5 m) au fost deja străpunse,

au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă,

în prezent, se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale,

au fost demarate lucrările de cămășuire a galeriilor.

Tunelul 2:

pe sensul Nădlac-Sibiu au fost excavați 660 m (din totalul de 1.985 m). Aici, antreprenorul excavează simultan din 6 puncte (ambele capete și 4 puncte deschise suplimentar pe traseu) pentru a maximiza randamentul lucrărilor.

pe sensul Sibiu-Nădlac au fost excavați 796 m (din totalul de 1.825 m).

Constructorii sunt mobilizați în șantier cu 554 de muncitori și operatori și 203 utilaje și echipamente specializate.

Acest proiect, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Odată finalizată această secțiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostrada de la Boița laNădlac , pe o distanță continuă de peste 360 km.

Autostrada cu tuneluri, realizată pe jumătate

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

Autostrada din vestul României este finanțată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și va trebui finalizată până în toamna anului viitor.