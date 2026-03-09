Prima pagină » Știri politice » Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt

Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, Știri politice

Întrebat de reporterul Gândul de ce Ministerul Afacerilor Externe nu a apelat la compania TAROM pentru repatrierea românilor, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că instituția este neutră în ceea ce privește ofertele de zbor. Țărnea nu a știut să explice de ce MAE a apelat totuși la serviciile unei companii private.

În ceea ce privește compania privată la care statul român a preferat să apele în cazul repatrierii românilor din Orientul Mijlociu, Andrei Țărnea a precizat că responsabil este Ministerul Transporturilor.

„Trebuie să întrebați TAROM. Nu știu cine a decis. Ministerul de Externe a întrebat Ministerul Transporturilor cine poate oferi asemenea zboruri. MAE e neutru în ceea ce privește componenta comercială. MAE acceptă orice ofertă”, a declarat Andrei Țărnea.

„Cursele sunt plătite din MAE”, a adăugat Țărnea.

Având în vedere că aproximativ 2000 de români au cerut ajutorul Ministerului Afacerilor Externe pentru a fi evacuați dintr-o zonă de conflict, la ce bun există o companie de strategie aeriană, dacă nu este utilizată de statul român în situații de criză?

Andrei Țărnea recunoaște că MAE nu a fost implicat în repatrierea fiicei lui Victor Ponta

La întrebarea referitoare la faptul că fiica minoră, neînsoțită, a lui  Victor Ponta a fost refuzată la îmbarcarea într-un zbor de evacuare spre România, Țărnea a recunoscut că minora a fost repatriată fără ajutorul MAE.

„A revenit în țară înaintea zborului organizat de România”, a declarat Andre Țărnea.

Cum evaluează MAE gestionarea crizei. Țărnea: „Sunt extrem de mândru, facem o treabă foarte bună”

Andrei Țărnea a fost întrebat de reporterul Gândul ce notă ar acorda Ministerului Afacerilor Externe cu privire la modul în care a gestionat situația românilor blocați în zona de conflict.

„Sunt extrem de mândru, facem o treabă foarte bună”, a afirmat reprezentantul MAE.

Andrei Țărnea se bâlbâie când vine vorba de gafele consulului Riceard Badea: „Nu știu, nu am vorbit cu dânsul”

Reporterul Gândul l-a întrebat pe Andrei Țărnea și despre filmarea în care consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, le spunea elevilor români blocați în Emiratele Arabe că ar trebui să se bucure că se află aproape de zona de război.

Gândul: „Ce știe domnul Badea și nouă nu ne spune despre acest război?”

„Nu știu, nu sunt în postura… Nu este rolul purtătorului de cuvânt, nu pot să evaluez activitatea…”, a declarat ușor încurcat, Andrei Țărnea. „Nu am vorbit cu dânsul, nu l-am întrebat”, a mai adăugat purtătorul MAE.

FOTO: captură

