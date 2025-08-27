Prima pagină » Video » Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

27 aug. 2025, 11:47, Video
Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

Cu scumpiri de peste 7%, oamenii ajung să cumpere doar produse la reducere sau renunță complet la unele dintre ele. Astfel, românii au fost ceva mai cumpătați la cumpărături în prima parte a anului.

Un studiu recent arată o încetinire a creșterii consumului în primele șase luni din 2025. Dacă ne referim la cantități, vedem o creștere de doar 1,2% la valoare 4,3% dacă e să comparăm cu aceeași perioadă a anului trecut, vedem cantități în creștere cu 3,8% și ca valoare, aproape 7% vorbim și despre reduceri, pentru că au reprezentat aproape un sfert dintr-un coș de cumpărături.

24,4% au căutat cel mai mult alimente la reducere aproape 27% pondere de de de asemenea, produse de îngrijire a locuinței aproape 40% și produse de îngrijire personală peste 30% pe de altă parte, la unele produse s-au înregistrat și scăderi la vânzări. Vorbim despre detergenți de vase sau de rufe cu 2,3% și 6,5% scădere, dar și la vicii sau băuturi răcoritoare care conțin zahăr.

De asemenea, și la unele produse de îngrijire personală s-au înregistrat scăderi ale vânzări vânzărilor. Știm că inflația se apropie de 8% și am văzut cel mai mult s-a scumpit energia electrică peste 60% după ce am rămas și fără plafonarea prețurilor pentru curentul electric.

De asemenea, fructele proaspete sunt în topul alimentelor aproape 40% prețuri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, și la legume înregistrăm scumpiri de aproape 16 procente și produse de igienă și cosmetică mai bine de 14% și știm că prognoza BNR arată că inflația ar putea să ajungă la 9% în această toamnă, când vom vedea efectele măsurilor fiscale care s-au tot luat în ultima perioadă.

Mediafax
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Digi24
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
Cancan.ro
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Protest național pe 8 septembrie! Sindicaliștii din educație cer boicotarea noului an școlar
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Evz.ro
Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene terifiante! O mama in varsta de 28 de ani si-a legat fiul de 6 ani de scaun pentru ca nu a vrut sa curete fecalele cainelui
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ginevra de’ Benci, muza Renașterii. Imortalizată de Leonardo în singurul său tablou aflat în Americi
ACTUALITATE Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
14:00
Doi români au contribuit cu peste 100.000 de lei la PENSIA privată într-o singură lună
VIDEO Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
13:55
Radu Marinescu reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”
VIDEO Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
13:54
Meghan Markle a vorbit despre momentele DIFICILE petrecute în interiorul Casei Regale britanice. „Nu puteam să fiu la fel de vocală”
POLITICĂ Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
13:40
Gabriel Zbârcea NU a reprezentat Roșia Montană Gold Corporation în procesul împotriva statului român/ „Nu a pledat, nu a fost prezent la Washington”
ACTUALITATE Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
13:05
Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”
EXTERNE Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă
12:59
Ce a pățit bărbatul care a ars un STEAG al Americii, la Washington, lângă Casa Albă