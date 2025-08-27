Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

Cu scumpiri de peste 7%, oamenii ajung să cumpere doar produse la reducere sau renunță complet la unele dintre ele. Astfel, românii au fost ceva mai cumpătați la cumpărături în prima parte a anului.

Un studiu recent arată o încetinire a creșterii consumului în primele șase luni din 2025. Dacă ne referim la cantități, vedem o creștere de doar 1,2% la valoare 4,3% dacă e să comparăm cu aceeași perioadă a anului trecut, vedem cantități în creștere cu 3,8% și ca valoare, aproape 7% vorbim și despre reduceri, pentru că au reprezentat aproape un sfert dintr-un coș de cumpărături.

24,4% au căutat cel mai mult alimente la reducere aproape 27% pondere de de de asemenea, produse de îngrijire a locuinței aproape 40% și produse de îngrijire personală peste 30% pe de altă parte, la unele produse s-au înregistrat și scăderi la vânzări. Vorbim despre detergenți de vase sau de rufe cu 2,3% și 6,5% scădere, dar și la vicii sau băuturi răcoritoare care conțin zahăr.

De asemenea, și la unele produse de îngrijire personală s-au înregistrat scăderi ale vânzări vânzărilor. Știm că inflația se apropie de 8% și am văzut cel mai mult s-a scumpit energia electrică peste 60% după ce am rămas și fără plafonarea prețurilor pentru curentul electric.

De asemenea, fructele proaspete sunt în topul alimentelor aproape 40% prețuri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, și la legume înregistrăm scumpiri de aproape 16 procente și produse de igienă și cosmetică mai bine de 14% și știm că prognoza BNR arată că inflația ar putea să ajungă la 9% în această toamnă, când vom vedea efectele măsurilor fiscale care s-au tot luat în ultima perioadă.