Gheorghe Piperea: Depunem MOȚIUNE împotriva Guvernului Bolojan. E obligatoriu!

Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a anunțat, marți, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Întrebat dacă AUR va depune moțiune împotriva Guvernului, Piperea a răspuns: „Bineînțeles, e absolut obligatoriu!”

Europarlamentarul AUR a explicat motivele depunerii moțiunii de cenzură.

„Este un fel de amnistie fiscală pentru evaziune fiscală și optimizare fiscală. Spune ceva de genul următor: dacă e să analizezi profitul și asta este o chestie ilegală, dar reduce această externalizare la 3% din cifra de afaceri. Noi te lăsăm să iei 84% din această sumă, să faci ce vrea cu ea. Nu ne dai nouă 16%, un impozit pe această optimizare fiscală. Cifră de afaceri 10 miliarde de lei, optimizare fiscală de 500 de milioane, nu este un exemplu inventat acum, este un exemplu documentat. 500 de milioane, 3% din cifra de afaceri înseamnă 300 de milioane. 16 % din 300 de milioane înseamnă undeva 48 de milioane. Restul poți să faci absolut ce vrei cu ei. Nu mai contează că aia este evaziune fiscală, că este furt și că este pușcărie. Asta este ceea ce conține pachetul doi și, nu numai că asta este propunerea pe care a făcut-o Ministerul Finanțelor, este și propunerea ca impozitul acela pe cifra de afaceri de 1% să fie eliminat în favoarea acestei amnistii fiscale”, a mai precizat el.