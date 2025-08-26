Gheorghe Piperea: „Parlamentul European a dat în JUDECATĂ Comisia Europeană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a declarat că Parlamentul European a atacat în instanță decizia Comisiei Europene privind finanțarea programului SAFE, un plan de înarmare în valoare de 150 de miliarde de euro. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„Acum câteva zile Parlamentul European a dat în judecată Comisia Europeană fix pentru acest motiv, pentru o chestiune care înseamnă finanțarea programului de înarmare a Europei, program în valoare de 150 de miliarde de euro care se numește SAFE, a ocolit Parlmentul, eu cred că este unic în istorie ca Parlamentul să dea în judecată Comisia Europeană ca să anuleze acest program. Și retroactiv, Parlamentul confirmă punctul doi de pe moțiunea mea de cenzură. Nu mă încântă chestiunea asta pentru că ce se întâmplă, o fractură incredibilă în infrastructura Uniunii Europene,” a spus Piperea

Acesta a menționat că instituțiile europene se află într-un conflict fără precedent.