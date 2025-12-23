Prima pagină » Știri politice » Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei, alături de Dorinel Umbrărescu. Ce a declarat oficialul

Ministrul Ciprian Șerban, primul drum pe noua bucată din Autostrada Moldovei, alături de Dorinel Umbrărescu. Ce a declarat oficialul

23 dec. 2025, 15:19, Știri politice

Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că a fost, recent, alături de Dorinel Umbrărescu, la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud. Începând cu ziua de marți, 23 decembrie 2025, circulația este deschisă pe încă 50 de kilometri din A7.

Ministrul Ciprian Șerban a anunțat că a fost dat în circulație noul tronson modern, de 50 de kilometri, formându-se un „coridor continuu care transformă radical mobilitatea”. Oficialul a declarat, într-o formulare pe pagina oficială de Facebook, că proiectul strategic ajută la optimizarea fluxurilor de mărfuri și persoane prin intermediul mai multor aspecte.

„Am fost alături de domnul Dorinel Umbrărescu la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud, unde începând de astăzi, circulăm pe încă 50 de km noi din A7, realizând astfel un coridor modern și continuu care transformă radical mobilitatea și aduce un impuls concret pentru dezvoltarea întregii regiuni.

Acest proiect strategic optimizează fluxurile de mărfuri și persoane prin reducerea costurilor logistice și a timpilor de deplasare, crește substanțial siguranța rutieră și impulsionează o transformare economică durabilă în Moldova, deschizând noi perspective de prosperitate și creștere sustenabilă pentru județele din nordul regiunii.

Urez tuturor Crăciun fericit și un an nou binecuvântat!”, a notat ministrul Ciprian Șerban pe Facebook.

A fost deschis încă un tronson din Autostrada Moldovei

În videoclipul încărcat pe Facebook poate fi urmărit și un scurt dialog între ministrul Ciprian Șerban și omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

– Domnule Umbrărescu, mergem astăzi de la București la Adjud pe autostradă. Practic, sunt 250 de kilometri de autostradă, astăzi, dați în trafic.
– E un lucru bun pentru participanții la trafic. În primul rând, au scăpat de multe accidente și se scurtează și timpul, și confortul.
– În 2026 ajungem la Pașcani. Cum stăm pe loturile respective? Care-i stuația?
– În 2026, 31 august, terminăm Adjudul vechi în Săbăoani, 25 de kilometri. Și mai rămân ceilalți 27 în 22 decembrie 2026.

Sursă video: Facebook Ciprian Șerban
Sursă foto: Mediafax Foto

