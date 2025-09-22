Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Cât costă să stai cu chirie în marile orașe în anul 2025. Cât vor, de fapt, să plătească oamenii

22 sept. 2025, 15:30, Imobiliare
Chiriașii vor să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu două camere și vor să achite lunar proprietarilor sub 300 de euro, reiese dintr-un raport efectuat de o platformă imobiliară.

Potrivit unei platforme imobiliare, vechimea imobilelor este puțin relevantă, cât timp prețul este bun, însă dacă ar putea să aleagă, chiriașii ar alege o locuință nouă.

„Tot mai puțini sunt cei care acceptă un compromis pentru a-și reduce cheltuielile, când vine vorba de semnarea unui contract de închiriere”, arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro.

Cât costă să stai cu chirie în marile orașe

În momentul de față se caută cumpărători în cele mai mari nouă orașe din țară – Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Timişoara, Constanţa, Iaşi, Craiova, Oradea, Sibiu – pentru 31.700 de apartamente, circa 46% dintre acestea aflându-se în blocuri noi. Oferta este cu 11% mai scăzută decât în urmă cu doi ani, însă ponderea locuințelor noi în totalul celor disponibile la nivel de piață este în creștere.

Cele mai multe apartamente de închiriat sunt disponibile în București, Cluj-Napoca, Timișoara și în Iași. Cele mai mari chirii sunt achitate, în general, de chiriașii din Capitală și din Cluj-Napoca.

„Avem un decalaj semnificativ între aşteptările chiriaşilor şi realitatea pieţei când 40% din chiriaşi caută locuinţe setându-şi un buget mai mic decât nivelul mediu al pieţei, ceea ce duce inevitabil la frustrări şi la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă şi transparenţa devin esenţiale: atât chiriaşii, cât şi proprietarii trebuie să îşi ajusteze aşteptările în funcţie de realitatea actuală a pieţei”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat în comunicat.

Ce caută chiriașii mai exact

Chiriaşii aflaţi, în momentul de faţă, în căutarea unei locuinţe sunt interesaţi, în principal, de apartamentele cu 2 camere, arată raportul. „Acestea au cea mai mare proporţie în totalul ofertei şi pot fi considerate cele mai versatile, atrăgând atât studenţii veniţi în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar, cât şi tinerii şi familiile aflate la început de drum. Garsonierele sunt aproape la fel de căutate în marile oraşe, aproximativ 40% dintre cei care au participat la sondajul Imobiliare.ro arătându-şi interesul faţă de acestea”, precizează cercetarea.

Prețul rămâne un factor important în alegerea locuinței de închiriat, aproape 60% dintre respondenți au spus că vechimea unei locuințe nu este relevantă pentru ei cât timp proprietarul solicită un preț bun. Dintre cei care au lansat o preferință la acest capitol, cei mai mulți au votat în favoarea unei locuințe noi.

Doar 10% dintre respondenți au declarat că ar prefera o locuință veche. Avantajul acestora din urmă este legat de poziționarea mai bună, în zonele centrale ale marilor orașe.

Cât a ajuns să coste o chirie în marile orașe

În Iaşi, de exemplu, un chiriaş plătește 350 euro/lună pentru a închiria o locuinţă similară, iar în Constanţa de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Braşov. În Bucureşti şi în Cluj-Napoca chiriaşii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală – 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

„Tot mai mulţi români înţeleg importanţa semnării unui contract de închiriere cu proprietarul. Circa 54% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro au declarat că nu intenţionează să închirieze o locuinţă fără să semneze un astfel de document care îi poate proteja pe termen lung de potenţiale abuzuri venite din partea proprietarului, precum majorarea chiriei peste noapte, evacuarea din locuinţă fără o notificare prealabilă realizată cu o durată de timp rezonabilă în avans sau refuzul înapoierii garanţiei.

Există, însă, în continuare persoane care lasă la latitudinea proprietarului semnarea unui contract de închiriere (35%), dar şi chiriaşi dispuşi să renunţe la contract (8%), dacă astfel ajung să achite o sumă mai mică de bani la finalul lunii. Doar 3% dintre cei intervievaţi spun că nu îşi doresc să aibă un contract de închiriere pentru viitoarea lor locuinţă”, se mai precizează în raport.

