Piața imobiliară traversează o perioadă de turbulențe și va resimți puternic impactul creșterii TVA, ca urmare a politicilor de austeritate ale Guvernului. Această dinamică va impacta vânzările de locuințe pe aproape toate segmentele destul de curând, arată analistul financiar Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară” cu Adrian Artene.

În preambulul emisiunii, analistul financiar a explicat istoria apariției TVA și impactul său asupra macroeconomiei. Astfel, acest indice era conceput inițial ca impozit pe vânzări, apoi a devenit un adaos comercial la un produs.

„Hai să vedem o mică istorie a TVA. A apărut în 1950 în Franța. Până atunci era doar un impozit pe vânzări. Pe lângă materia primă și bunul vândut, se adaugă un adaos comercial la ceea ce tu ai produs efectiv. TVA are două cicluri. Diferența între ceea ce am încasat și ceea ce am plătit, trimit la stat ”, a explicat invitatul jurnalistului Adrian Artene.

Perioada de tranziție nu va amortiza șocul

În aceeași emisiune, analistul financiar a anticipat că o creștere majoră a TVA, așa cum a decis Guvernul, chiar dacă implică o perioadă de tranziție, va suporta șocul dispariției ajutorului de stat.

„Există o regulă pe care eu o urmăresc. Piața imobiliară din România a fost foarte susținută în ultimii ani de zile. Există o perioadă de tranziție cu un TVA de 9%. Dar, în rest, TVA se ajustează la 21%”.