Trupele NATO olandeze dislocate în baza de la Câmpia Turzii au fost vizitate de premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof. Acesta a fost însoţit de Ilie Bolojan şi alţi câţiva oficiali din cabinetul premierului român.

Soldaţii olandezi sunt implicaţi în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

Marţi, cei doi oficiali au vizitat Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, unde va avea loc o vizită, urmată de discuţii pe marginea cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale.

