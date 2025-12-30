Prima pagină » Actualitate » Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan vizitează soldaţii olandezi încartiruiţi în Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii

Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan vizitează soldaţii olandezi încartiruiţi în Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 14:29, Actualitate
Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan vizitează soldaţii olandezi încartiruiţi în Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii
Galerie Foto 4

Trupele NATO olandeze dislocate în baza de la Câmpia Turzii au fost vizitate de premierul Ţărilor de Jos, Dick Schoof. Acesta a fost însoţit de Ilie Bolojan şi alţi câţiva oficiali din cabinetul premierului român.

Soldaţii olandezi sunt implicaţi în misiuni de supraveghere și descurajare pe flancul estic și operează drone de cercetare performante, utilizate în special pentru monitorizare aeriană și colectare de date.

Marţi, cei doi oficiali au vizitat Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii, unde va avea loc o vizită, urmată de discuţii pe marginea cooperării bilaterale în domeniul Apărării și în cel economic, precum și situația securității regionale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos

Radu Miruţă: „Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Nu e nimeni mai special decât altul”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
14:20
Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
DEZVĂLUIRI În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
14:07
În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
METEO Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”
13:33
Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Vom avea un sfârșit de an cu vreme rece, geroasă, și cu vânt în zona de munte”
ACTUALITATE Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american
13:06
Un urs negru își terorizează vecinul. Blândul baribal nepoftit refuză să părăsească subsolul casei unui american
SONDAJ DE OPINIE 72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
12:52
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
DISTRACȚIE Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
12:07
Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Brigitte Bardot: 20 de fapte care explică o viață trăită între glorie, retragere și controversă
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
14:02
Ursula von der Leyen, Zelenski și o toaletă aurie: Afișele electorale ale lui Orban îi acuză pe liderii europeni că risipesc banii publici în Ucraina
EXTERNE Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
13:45
Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun
NEWS ALERT Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
13:39
Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
PREVIZIUNI Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate
13:16
Predicții din 1998: Americanii au încercat să ghicească cum va arăta anul 2025. Ce au previziuni au devenit realitate
FLASH NEWS Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez”
13:13
Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez”
SPORT Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România
12:51
Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România

Cele mai noi