Prima pagină » Actualitate » E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 16:22, Actualitate

Nici nu a devenit bine cetăţean român, că primarul din Timişoara, Dominic Fritz, a şi început să adopte din apucăturile culinare ale neamului românesc şi ancestral. S-a apucat de gătit un gulaş bănăţean la ceaun. 

Pentru că e ziua lui de naştere şi se împlinesc 10 zile de când a căpătat cetăţenia română, Dominic Fritz a sărbătorit învârtind cu spor în primul său gulaş bănăţean, la ceaun, la -5 grade afară.

„E ziua mea, de 10 zile sunt cetăţean român, aşa că am ce să celebrez. Şi am făcut primul meu ceaun, în viaţă. Un adevărat gulaş bănăţean.

Abia aştept să dau la toată familia mea. 28 de persoane”, a spus acesta, aproape îngheţat de frig.

Cum carnea refuza să se fiarbă cum trebuie, primarul a insistat cu piper, cu sare, până s-a lăsat seara. Dar rezultatul a fost pe măsură, spune acesta.

Ca să le dea încredere celor din familie, a mâncat primul din ce-a gătit.

„Primul meu ceaun! 4 ore am stat la foc să le fac alor mei o mâncare bănățeano-românească. Așa am sărbătorit și ziua mea și faptul ca am devenit român.

Spoiler alert: cu mici provocări, mi-a ieșit! Le-a plăcut”, a scris acesta pe facebook.

