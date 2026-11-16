Cum arată antrenamentul unui campion la skandenberg. Sabin Bădulescu: „Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi”

VIDEOSecretele skandenbergului de la un campion național. Sabin Bădulescu: „Nu întotdeauna câștigă cei mai puternici”
19:50
„Sunt 64 de unghiuri în care poți să te antrenezi. Sunt câteva stiluri de bază, undeva la șase, în care sunt tot felul de extensii și combinații. N-ai idee ce vezi tu într-un meci profesionist într-o fracție de secundă, când se dă startul, poate face șapte, opt, zece mișcări în același timp. Și tu ai văzut doar: „A, a tras cu mâna, l-a dus spre pad”, „A, a tras spre el”. Împinsul ăla înseamnă niște proiecții, niște unghiuri, niște antrenamente zilnice, o rutină de luni de zile, ani de zile, numai în câțiva centimetri.”
„Sunt mulți care îmi scriu, mulți copii de-a lungul timpului: „Bună ziua, domnul Sabin, dacă puteți să îmi spuneți și mie un exercițiu care să mă facă mai tare la skandenberg”. Știți că îmi bubuie capul. E ca și cum eu am un sertar, îl trag și am eu acolo o unealtă secretă sau un exercițiu secret. Îl fac doar eu și doar eu cresc. Nu. Cum ți-am spus acum, informație e peste tot. 90% din informația despre cum se dezvoltă un stil și tot poate fi accesată de oricine. După aceea, primii pași, trebuie să te pui la masa de skandenberg ca să vezi cum să stai, ca să nu te rupi. Tu nu poți să faci skandenberg cum crezi tu. Că dacă ai face două-trei meciuri, după aceea te iau durerile. De fapt, e ca și cum te-aș pune să alergi în genunchi sau te-aș pune să faci niște chestii contrar fizicii. La skandenberg trebuie să respecți niște poziții, cu corpul, cu bazinul, cu umerii, ca să nu te accidentezi, ca să nu îți apară durerile. Trebuie să te formezi într-o direcție, ca să poți să aplici forța pentru skandenberg.După ce iei cunoștință de cum trebuie să stai, cum trebuie să te așezi, cum trebuie să lucrezi, după aceea începi să te antrenezi la masă. După ce începi să te întărești luni de zile, poate jumătate de an, un an, începi să lucrezi cu greutăți. Greutăți cu exerciții specifice, care să-ți întărească segmentele tale, pe care le folosești în fiecare antrenament, luptă sau competiție. După aceea faci un mix din toate astea, până ajungi la două-trei antrenamente pe zi. De exemplu, bulgarii, care au o metodă foarte, foarte puternică, dar și foarte benefică, ei se antrenează de minimum două ori pe zi. În România, până acum cinci-zece ani, când am adus chestia asta în țară și le-am demonstrat, mulți au încercat-o și au înțeles, adică cel puțin au mărit cadența antrenamentelor , ei se antrenau o dată pe săptămână la masă. O dată, de două ori maximum pe săptămână. Ăia făceau de două ori pe zi. De trei ori uneori, de patru ori.”