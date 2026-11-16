Ludovic Orban anunță calendarul negocierilor pentru unirea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid și ce spune fostul premier despre o eventuală candidatură a lui Bolojan la prezidențiale

Ludovic Orban a anunțat că negocierile pentru fuziunea prin absorbție dintre PNL și Forța Dreptei vor începe săptămâna aceasta. Protocolul va trebui aprobat de congresele celor 2 partide. Orban spune că nu a discutat încă despre funcția pe care o va ocupa în PNL, însă Bolojan menționase că va primi o poziție importantă.

Ludovic Orban a precizat că nu a negociat încă funcția pe care o va ocupa în PNL după fuziunea cu Forța Dreptei. Negocierile pentru protocolul de absorbție încep din această săptămână, iar documentul va trebui aprobat de congresele celor 2 formațiuni. Declarațiile au fost făcute seara trecută, la Digi24.

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„Nu am negociat. Săptămâna viitoare începem negocierile propriu-zise. Trebuie negociat un protocol de fuziune prin absorbție, care trebuie să fie validat de congresele celor două partide. Acest protocol trebuie să cuprindă toate prevederile care reglementează reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban nu se așteaptă ca fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei să fie blocată în instanță, dacă procedurile respectă legea. Acesta a invocat dreptul membrilor celor 2 formațiuni de a decide democratic unirea. El a calificat drept „abuz grosolan” deciziile instanței privind congresul PNL. El susține că judecătorii trebuie să verifice legalitatea organizării congresului, nu să suspende hotărârile adoptate. Ludovic Orban avertizează că astfel de intervenții pot afecta democrația.

Orban: „Eu cred că trebuie să reprezinte un proces natural de coagulare”

Ludovic Orban susține apropierea partidelor democratice de centru-dreapta și o posibilă colaborare între PNL și USR. El a amintit că Forța Dreptei și USR au candidat împreună la locale și europarlamentare, în cadrul Alianței Dreapta Unită, dar nu au continuat colaborarea la următoarele alegeri. Totodată, Ludovic Orban susține că justiția nu ar trebui să blocheze o eventuală alianță electorală între PNL și USR. El consideră că o astfel de decizie ar încălca dreptul alegătorilor și al membrilor de partid de a decide participarea la alegeri.

„Eu cred că trebuie să reprezinte un proces natural de coagulare, indiferent dacă îmbracă forma unei alianțe electorale, a unei alianțe politice sau a unui protocol în care să se garanteze cooperarea și colaborarea între formațiunile politice de orientare de centru-dreapta, cu tendințe liberal-conservatoare și creștine, care să fie apărători ai democrației, ai economiei de piață, ai drepturilor și libertăților individuale și ai orientării euroatlantice a României”, a explicat Orban, la Digi24.

Susține o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la prezidențiale

Ludovic Orban consideră că Ilie Bolojan ar trebui să candideze la Președinție. Liderul Forței Dreptei spune că desemnarea candidatului dreptei trebuie să țină cont de modul în care se vor reuni partidele de centru-dreapta. Acesta afirmă că i-a propus lui Ilie Bolojan să intre în cursa pentru prezidențiale încă din 2025.

„Răspunsul meu, da. Pe de altă parte, vă spun că, din punct de vedere politic, în funcție de cum se configurează această zonă democratică de centru-dreapta, există niște mecanisme de generare a candidatului în care nu are rost să forțezi. Desemnarea unui candidat nu face altceva decât să genereze tensiuni și neîncredere. Eu am vorbit cu Ilie Bolojan și i-am spus să candideze inclusiv în 2025. Acesta a fost punctul meu de vedere”, a afirmat acesta.

El a mai spus că un candidat comun al PNL, USR și al celorlalte partide de centru-dreapta ar putea ajunge în turul al doilea și câștiga prezidențialele.

Sursă foto: Mediafax Foto