105 suporteri polonezi şi români au ajuns la secţia de poliţie, după meciul de fotbal România-Polonia. Unii au aruncat cu garduri metalice în jandarmi

105 persoane au fost conduse la secțiile de poliție în urma incidentelor produse la meciul de fotbal România – Polonia. Printre aceştia se află şi 5 români.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București informează că, pe timpul desfășurării meciului de fotbal dintre România și Polonia, au fost înregistrate incidente între suporterii echipei oaspete și forțele de ordine, la momentul defluirii acestora.

Tensiunile au fost generate de nemulțumirea suporterilor polonezi cu privire la timpul de așteptare pentru părăsirea zonei stadionului. În acest context, unii dintre aceștia au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice către efectivele de jandarmi.

Pentru gestionarea situației și protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanțe iritant-lacrimogene.

În urma incidentelor, 105 persoane au fost conduse la secțiile de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

În urma verificărilor efectuate, situația măsurilor dispuse este următoarea: 74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv;

O altă persoană este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice, iar alte 25 de persoane au scăpat fără sancţiuni, în urma verificărilor efectuate, transmite Jandarmeria Română.

Oamenii legii aveau deja semnale, dinainte de meciul disputat pe Arena Naţională, că 200 dintre cei 1.600 prezenţi pe stadion sunt susceptibili să genereze probleme forţelor de ordine.